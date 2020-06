Lefújták az egri megemlékezést - a Mi Hazánk szerint ultimátumot kaptak Mirkóczkitól

Országszerte megemlékezéseket tartottak az első világháborút lezáró trianoni békeszerződés aláírásának 100. évfordulója, a nemzeti összetartozás napja alkalmából. A magyar nemzet nemcsak volt, de lesz is - mondta Áder János államfő a trianoni békeszerződés aláírásának századik évfordulóján, az Országgyűlés emlékülésén. A nemzeti önazonossághoz való jogot az egyetemes emberi jogok részévé kell tenni, mert ez az ügy egyidejűleg szolgálja a magyar nemzet, a szomszédos nemzetek és Európa jövőjét - mondta Kövér László házelnök az Országgyűlés emlékülésén. Fidesz: Nincs még egy olyan nemzet a világon, amely ekkora tragédiát és csonkítást túlélt volna. Sőt, az elmúlt tíz év következetes nemzeti kormányzásának és a nemzeti összefogásnak köszönhetően mi magyarok száz éve nem voltunk olyan erősek, mint most. Trianon tanulsága, hogy a nemzet még az országnál is fontosabb - hangsúlyozta a Miniszterelnökséget vezető miniszter. A magyar nemzet az egyetlen, amely képes volt véghezvinni azt a csodát, hogy egy sikeres és befejezett gyilkossági kísérlet után és ellenére is életben maradt - jelentette ki a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely elmondta, a nemzeti gyásznap tíz éve a Nemzeti összetartozás napja is: tíz évvel ezelőtt tették lehetővé a kettős állampolgárság megszerzését, és eddig majdnem 1 millió 100 ezer magyar élt a lehetőséggel. A Kárpát-medence közös hazánk, és az itt élő népek sokat köszönhetnek a magyaroknak, elsősorban Szent Istvánnak - mondta Kozma Imre, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alapító elnöke a Kossuth Rádióban. Újabb 23 magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 3954-re nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 5 idős, krónikus beteg, ezzel 539-re emelkedett az elhunytak száma, 2205-en már meggyógyultak. Az aktív fertőzöttek száma 1210 főre csökkent. Az aktív fertőzöttek 41%-a, az elhunytak 59%-a, a gyógyultak 48 %-a budapesti. 406 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 24-en vannak lélegeztetőgépen. A járvány nyugvópontra érkezett, amit az is igazol, hogy nem történtek jelentős változások a járványügyi adatokban az elmúlt huszonnégy órában - mondta az országos tisztifőorvos. A koronavírus elleni védekezés második szakaszában is indokolt a járványügyi készültség fenntartása - mondta a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának munkatársa. A koronavírus elleni vakcina fejlesztésével kapcsolatos közös vállalkozásba kezd a Pécsi Tudományegyetem Szentágothai János Kutatóközpont Virológiai Kutatócsoportja és a Cebina osztrák biotechnológiai cég. Az új nemzeti konzultáció válaszait interneten keresztül vagy postai úton augusztus 15-ig lehet majd beküldeni - mondta a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára. Dömötör Csaba kiemelte: a kormány eredményesen lezárta a járvány elleni védekezés első szakaszát, viszont a járványnak jöhet egy második hulláma, így eljött az ideje, hogy a kormány párbeszédet folytasson arról, mely intézkedéseket támogatják a magyarok. A magyar gazdaság megszenvedte ugyan a járványügyi válsághelyzetet, de jó esély van arra, hogy Európában az egyik legstabilabb eredményt tudja produkálni - mondta Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter. Kétszázmilliárd forintos, kedvezményes hitelkeretet nyit a kormány az önkormányzatoknak - jelentette be Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter. Fokozottan ügyelnek majd a biztonságra, és betartják a koronavírus-járvány miatt érvényben levő aktuális járványügyi előírásokat a június 29-től induló napközis Erzsébet-táborokban - közölte Novák Katalin államtitkár. Magyarországra 2021 októberétől érkezhet gáz Szerbia felől, akár a tervezettnél is nagyobb mennyiségben- jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, miután hivatalában fogadta Aleksandar Antic szerb bányászati és energiaügyi minisztert. Tőkés László szerint Trianon centenáriumának mementója utat nyithat a magyar-román megbékélés előtt, ha az erdélyi magyarok teljes jogú polgárai lesznek Romániának, és Bukarest szakít az állampolitikai szintű magyarellenességgel. Míg az első világháború többi vesztesét csak megbüntetni akarták az európai hatalmak, a történelmi Magyarországot meg akarták ölni, és ez a nemzet szétdarabolásában látszik leginkább - hangsúlyozta Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke. Bizalmat szavazott a lengyel alsóház a Mateusz Morawiecki vezette kormánynak. A szavazást a miniszterelnök kezdeményezte, aki a lépést az ország stabilizálásának szükségességével, kormánya helyzetének megerősítésével indokolta. A görög hatóságok az év eleje óta hozzávetőleg 14 ezer menedékkérőt szállítottak át a görög szigeteken lévő menekülttáborokból a szárazföldre - közölte a görög bevándorlási és menekültügyi miniszter. Azonnali cselekvést szorgalmazott az Európa Tanács emberi jogi biztosa a Málta felségvizeinek közvetlen közelében, a szigetország kormánya által bérelt turistahajókon elhelyezett több mint 400 migráns partra szállítása ügyében. Világszerte 6 511 696 ember fertőződött meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 386 073, a gyógyultaké pedig 2 807 420-ra nőtt a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem összesítése szerint. A napi új fertőzöttek számának hirtelen emelkedése miatt Észak-Macedóniában teljes kijárási tilalmat vezettek be azokon a területeken, ahol a legtöbb új fertőzöttet regisztrálták, Szerbia viszont tovább enyhít,az ideiglenes járványkórházakat is bezáratta. Megállapodtak egy 130 milliárd eurós gazdaságösztönző csomag elfogadásáról a német kormánypártok a koronavírus-járvány okozta negatív hatások csillapítása érdekében. Brazíliában és Mexikóban is rekordot döntött a koronavírus egy nap alatt regisztrált halálos áldozatainak száma. Brazíliában az elmúlt 24 órában 1349 emberéletet követelt a járvány, Mexikóban 1092-en hunytak el. Súlyosbítják az afroamerikai George Floyd halálát okozó rendőr elleni vádat, és letartóztatási parancsot adtak ki a három másik intézkedő rendőr ellen is - jelentette be Keith Ellison minnesotai igazságügyi tárcavezető. A kijárási tilalom ellenére is folytatódtak Washingtonban a George Floyd halála miatti megmozdulások, de nem voltak konfrontációk, New Yorkban a rendőrségnek sikerült valamelyest megfékeznie az erőszakot és a fosztogatásokat. Kína enyhíti a koronavírus-járvány miatt a nemzetközi légitársaságokra vonatkozóan bevezetett korlátozásokat - közölte a pekingi polgári légiközlekedési hatóság. A nemzetközileg elismert líbiai egységkormányhoz hű erők visszafoglalták Tripolit, és a tobruki ellenkormányt támogató Halífa Haftar tábornok csapatai visszavonulót fújtak - közölték illetékes források. Késes támadás történt egy dél-kínai általános iskolában ma reggel, mintegy negyven embert sebesített meg a támadó, köztük tanulókat és az iskola dolgozóit - írta a China Daily című kínai pártlap. Madeleine McCann meggyilkolásával gyanúsítják a 2007-ben eltűnt brit kislány ügyének új szereplőjét a német hatóságok. 6,7-es erősségű földrengés volt Indonézia keleti részén, áldozatokról egyelőre nem érkezett hír. Nőket prostitúcióra kényszerítő sarkadi család hét férfi tagjának letartóztatását rendelte el a Békéscsabai Járásbíróság. Már az előkészítő ülésen beismerte tettét és elfogadta az ügyészség indítványát, így - nem jogerősen - 12 év börtönre ítélték azt a férfit, aki januárban előbb az élettársát, majd a kutyájukat is megfojtotta, ezután pedig értesítette a rendőrséget. Több helyen is az árvízvédelmet javító beruházás zajlik a Tisza alsó szakaszán és a Maroson, a 4 milliárd forintból, uniós támogatással megvalósuló fejlesztések jövő tavaszra készülnek el - közölte az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság. Holnaptól újra kinyitnak a Fővárosi Állat- és Növénykert jegypénztárai, de a beltéri bemutatóhelyek látogatását egyelőre még nem teszi lehetővé az intézmény. A Váci KSE nem indul a férfi kézilabda NB I következő idényében, így a Veszprém-Felsőörs csapata feljutott az élvonalba. Hosszan tartó betegség után 87 éves korában elhunyt Kausz István olimpiai bajnok párbajtőrvívó.