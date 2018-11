Leesett az idei első hó, de nem fog megmaradni

Míg a gyerekek szívesen játszanak a pár centi hóban is, az autósok dolgát igencsak megnehezíti. A közútkezelő folyamatosan sózza az utakat, hiszen a csapadékos időjárás és az éjszakai fagyok miatt hamar csúszóssá válik az aszfalt. Arra kérik az autóval közlekedőket, most már mindenképp váltsanak téli gumira.

Hatalmas pelyhekben hullt a hó hétfő reggel Zalaegerszegen, másfél centiméteres lepel borított mindent. Míg a gyerekek élvezték a téli csapadékot, addig az autósok már küzdöttek a megváltozott körülményekkel.

„Szerencsére a havazás miatt nagyobb fennakadás, vagy több torlódás nem volt az országos közúthálózaton. De mindenképpen arra biztatjuk az autósokat, hogyha még nem tették meg, akkor mindenképpen cseréljék le a nyári gumijaikat téli abroncsokra. Ugyanis még a következő napokban is várható változó mennyiségű hó, hószállingózás, havazás, illetve most már az éjszakai fagyok is egyre jobban jellemzőek lesznek” – hívta föl a figyelmet Pécsi Norbert Sándor, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kommunikációs osztályvezetője.

Előkerültek a fiókok mélyéről a sálak és a sapkák is. Az elmúlt évek azonos napjaihoz képest most hirtelen 3–6 fokkal lett hidegebb.

„Ez a hideg időjárás azért a következő napokban egy picikét enyhülni fog, de ez nem azt jelenti, hogy olyan nagyon melegünk lesz. Tehát az a meleg időjárás, ami eddig jellemezte az őszt, attól elköszönhetünk. A sok évi átlag körül lesz a hőmérséklet, de változékony is marad egyúttal az időjárás” – tájékoztatott Gaál Áron meteorológus.

Vas és Zala megyére elsőfokú figyelmeztetést adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat a havazás miatt. Az előrejelzés szerint az Alpokalján reggelig 5-10 centiméter vizes, tapadó hó eshet, kedd délutánra pedig a Soproni- és a Kőszegi-hegységben a hóvastagság meghaladhatja a 10 centimétert.

A szervezetnek hatalmas megterhelést jelent a változás, hiszen egy héttel ezelőtt még sok helyen 20–21 fokot mutattak a hőmérők. Tehát csupán pár nap leforgása alatt lett a sok évi átlaghoz képest is kirívóan hideg.

„Az időjárás érzékenység teljesen egyénfüggő tüneteket produkál és valójában csak kivizsgálás alapján lehet megmondani, hogy pontosan mi az optimális terápia, amit ilyenkor tehetünk – magyarázta a Meto Klinka igazgatója. – Nagy általánosságban azonban elmondható, hogy ilyenkor az immunrendszerünket erősítsük minden lehetséges módon, kerüljük a stresszes állapotokat, pihenjünk és táplálkozzunk egészségesen” – javasolta Pintér Ferenc.

Havazásra már csak a hét közepéig lehet számítani, de mivel jön az enyhülés, a most leesett pár centi hó biztosan nem fog megmaradni.