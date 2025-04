Leesett a hó Borsodban, látványos felvételek készültek

Megosztás itt:

Hiába van már április, az elmúlt években már megszokhattuk, hogy tavasszal is beköszönt a tél.

Vasárnap több Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei településen is havazott, közülük Bükkszentkereszten és Répáshután esett a legtöbb hó.

Alighanem pillanatnyilag az ország legfehérebb települése Bükkszentkereszt, ahol az orográfia és a kis videóban is említett összeáramlás együtteseként az elmúlt két órában két-három centis hó hullott. Ez az a zóna, amelynek déli szakasza a Duna felé mozdul el, így a hózáporok a későbbiekben kissé közelebb képződnek a Dunához, és ezzel együtt a megmaradó felhőzet jelentősen fékezi az éjszakai komoly lehűlést – írta a közösségi oldalán Tóth Tamás meteorológus, aki azt is elárulta, hogy a legfehérebb vasárnapi település címért a közelben fekvő Répáshuta is esélyes volt.

