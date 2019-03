Lecserélhetik a Gripen vadászgépeket

HIDVÉGHI BALÁZS: A MIGRÁCIÓ ELLENI KÜZDELEM ÉS A KERESZTÉNY ÉRTÉKEK VÉDELME A FIDESZ SZÁMÁRA FONTOSABB, MINT A PÁRTFEGYELEM. GULYÁS GERGELY: OLYAN PÁRTOK TÁMADJÁK A FIDESZT AZ EPP-BEN, AMELYEK A BEVÁNDORLÁSI KVÓTÁKAT IS MEGSZAVAZTÁK KORMÁNYINFÓ. GULYÁS GERGELY: A CSALÁDVÉDELMI AKCIÓTERV NÉGY PONTJA LÉP HATÁLYBA JÚLIUS 1-JÉN KORMÁNYINFÓ. A BABAVÁRÓ TÁMOGATÁS, A CSOK KITERJESZTÉSE, A HITELELENGEDÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁS ÉS A NAGYCSALÁDOSOK AUTÓTÁMOGATÁSA KÖZÖLTE A MINISZTERELNÖKSÉGET VEZETÕ MINISZTER. SZÁZADVÉG: AZ EURÓPAI NÉPPÁRT ULTIMÁTUMA SOROS GYÖRGY ÉS JEAN-CLAUDE JUNCKER BOSSZÚJA. NÉMETH ZSOLT: AZ EU NEM ZÁRKÓZHAT BE, HOZZÁ KELL JÁRULNIA KÖZVETLEN SZOMSZÉDSÁGA STABILIZÁLÁSÁHOZ HANGOZTATTA AZ EU KÜL- ÉS BIZTONSÁGPOLITIKAI TANÁCSKOZÁSÁN. TARLÓS ISTVÁN FÕPOLGÁRMESTER: A VÁROSVEZETÉS ÉS A KORMÁNY ELKÖTELEZETT ABBAN, HOGY BUDAPEST ÉLHETÕ ÉS FEJLÕDÕ VÁROS LEGYEN. DK: AZ EURÓPAI EGYESÜLT ÁLLAMOK LÉTREHOZÁSA MEGÁLLÍTANÁ A TÖMEGES MAGYARORSZÁGI KIVÁNDORLÁST. FIDESZ: DOBREV KLÁRA IS A BRÜSSZEL ÉRDEKEIT KÉPVISELI A FIDESZ SZERINT. ORBÁN VIKTOR KINEVEZTE A NEMZETI HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TANÁCS ELNÖKÉT ÉS TAGJAIT. SZIJJÁRTÓ PÉTER: JÁRMÛIPARI ALKATRÉSZGYÁRTÓ ÜZEMET ÉPÍT A FRANCIA GMD-CSOPORT DOROGON 14,5 MILLIÁRD FORINT BERUHÁZÁSSAL. SZIJJÁRTÓ PÉTER KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTER CSÜTÖRTÖKÖN FOGADTA TOMISLAV CORIC HORVÁT ENERGIAÜGYI MINISZTERT. A MAVIRNAK ÚJRA KELL ÍRNIA HÁLÓZATFEJLESZTÉSI TERVÉT, MERT A SOK MÓDOSÍTANDÓ RÉSZ MIATT VISSZADOBTA AZ ENERGIAHIVATAL VILÁGGAZDASÁG. PÉNTEKIG VÁRJA AZ ÁLLAMI SZÁMVEVÕSZÉK A SAJTÓTERMÉKEK HIRDETÉSI ÁRJEGYZÉKEIT AZ EURÓPAI PARLAMENTI VÁLASZTÁSOKRA VONATKOZÓAN. HOLTNAK NYILVÁNÍTOTT MAGYAR NÕ IGÉNYELT ÚJ ÚTLEVELET HÁGÁBAN, EZÉRT A FÕÜGYÉSZSÉG KEZDEMÉNYEZTE A HOLTNAK NYILVÁNÍTÁS HATÁLYTALANÍTÁSÁT. A NÕ AZ 1990-ES ÉVEK VÉGÉTÕL NEM ADOTT MAGÁRÓL ÉLETJELET EZÉRT ÉDESANYJA MÉG 2008-BAN KÉRTE GYERMEKE HOLTNAK NYILVÁNÍTÁSÁT. MANFRED WEBER: A MENEKÜLTKÉRDÉS A 2019-ES VÁLASZTÁSI ÉV ELSÕ SZÁMÚ TÉMÁJA. ORBÁN VIKTOR ÜDVÖZÖLTE EMMANUEL MACRON KEZDEMÉNYEZÉSÉT, HOGY KEZDJENEK TÁRGYALÁSOKAT AZ EURÓPAI UNIÓ REFORMJÁRÓL. AZ EU-NAK A NAGY JELENTÕSÉGÛ ÜGYEKKEL KÉNE FOLGALKOZNIA, MINT A KÜLSÕ HATÁR VÉDELME MONDTA A NÉMET CDU ELNÖKE A PÁRT NAGYGYÛLÉSÉN. A NÉMET SZOCIÁLDEMOKRATÁK ÉS A ZÖLDEK BÍRÁLTÁK, AZ AFD ÜDVÖZÖLTE A MAGYAR KORMÁNY POLITIKÁJÁT HAMVAZÓSZERDAI GYÛLÉSEIKEN. A HUAWEI PERT INDÍTOTT AZ USA ELLEN, MERT WASHINGTON ALKOTMÁNYELLENESEN KORLÁTOZZA ÜZLETI TEVÉKENYSÉGÉT - TUDATTA A VÁLLALAT CSÜTÖRTÖKÖN. A CIA-NAK EZENTÚL NEM KELL JELENTÉST TENNIE AZ AMERIKAI DRÓNTÁMADÁSOK CIVIL ÁLDOZATAIRÓL. A HIVATALOK NEVE MEGVÁLTOZIK, DE A MACEDÓN HIMNUSZT NEM CSERÉLI LE SZKOPJE - KÖZÖLTE A MACEDÓN KORMÁNYSZÓVIVÕ. TÖBB TUCAT EMBERT MENTETTEK KI AZ ÁRAMSZÜNET MIATT LEÁLLT ZUGSPITZE-SÍFELVONÓBÓL AZ OSZTRÁK-NÉMET HATÁRON. TERRORISTÁK TÁMADTAK EGY SÍITA MILICISTÁKAT SZÁLLÍTÓ BUSZRA IRAKBAN, HAT UTAST MEGÖLTEK, HARMINCEGYET MEGSEBESÍTETTEK. TÖBB TUCAT ORSZÁG BÍRÁLTA SZAÚD-ARÁBIÁT AZ ENSZ EMBERI JOGI TANÁCSA ELÕTT A MEGGYILKOLT SZAÚDI ÚJSÁGÍRÓ ÜGYÉBEN. SVÁJCBAN ÚJ 1000 FRANKOS BANKJEGY KERÜL FORGALOMBA MÁRCIUS 13-ÁN. MAGÁN-ÛRREPÜLÕTÉR ÉPÜL AZ OROSZORSZÁGI NYIZSNYIJ NOVGOROD MEGYÉBEN - KÖZÖLTE SZERDÁN AZ INTERFAX HÍRÜGYNÖKSÉG. RIO DE JANEIRO EGYIK LEGRÉGIBB SZAMBAISKOLÁJA, A MANGUEIRA NYERTE A KARNEVÁLI VERSENYT. BÛNÖSNEK TALÁLTÁK PHILIPPE BARBARIN BÍBOROST PEDOFIL ÜGYEK ELHALLGATÁSA MIATT EZÉRT HAT HÓNAP FELFÜGGESZTETT BÖRTÖNBÜNTETÉSRE ÍTÉLTE A FRANCIA BÍRÓSÁG. ELHUNYT HÜTTL KÁLMÁN, A VÁROSMAJORI SZÍV- ÉS ÉRGYÓGYÁSZATI KLINIKA EGYETEMI TANÁRA - KÖZÖLTE A SEMMELWEIS EGYETEM. ÖSSZEÜTKÖZÖTT EGY AUTÓBUSZ ÉS EGY GÉPKOCSI CSÜTÖRTÖK DÉLUTÁN BARANYA MEGYÉBEN, A PÉCS ÉS ORFÛ KÖZÖTTI ÚTON, KETTEN MEGSÉRÜLTEK. EGY AUTÓBUSZ ÜTKÖZÖTT EGY KISTEHERAUTÓVAL ÉS HÁROM MÁSIK AUTÓVAL DEBRECEN KÜLVÁROSÁBAN, KETTEN MEGSÉRÜLTEK. SZALAGKORLÁTNAK ÜTKÖZÖTT EGY GÉPKOCSI CSÜTÖRTÖK DÉLUTÁN AZ M85-ÖS AUTÓPÁLYA M1-ES AUTÓPÁLYA FELÉ VEZETÕ OLDALÁN, A 10-ES KILOMÉTERNÉL. KOÓS JÁNOS TEMETÉSE MÁRCIUS 20-ÁN, SZERDÁN LESZ A FARKASRÉTI TEMETÕBEN - TUDATTA A CSALÁD AZ MTI-VEL. AZ ORSZÁGOS RENDÕRFÕKAPITÁNY FOKOZOTT ELLENÕRZÉST RENDELT EL BARANYA, BÁCS-KISKUN, BÉKÉS ÉS CSONGRÁD MEGYÉKBEN. NÉBIH: AZ EGÉSZ ORSZÁGRA KITERJESZTETTÉK A TÛZGYÚJTÁSI TILALMAT.