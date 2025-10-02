Keresés

Belföld

Lecsapott az ügyészség: bizonyítékokat foglaltak le az álhírbotrány főszereplőjénél, Juhász Péternél + videó

2025. október 02., csütörtök 17:00 | HírTV

A Fidesz frakcióvezetője azt mondta: a mai nap talán megérteti Juhász Péterrel, hogy ha már volt bátorsága résztvenni egy undorító álhír, egy rágalmazás felépítésében, akkor részt kell vennie az ügy jogi tisztázásában is.

  • Lecsapott az ügyészség: bizonyítékokat foglaltak le az álhírbotrány főszereplőjénél, Juhász Péternél + videó

Kovács Katalin, szóvivő, Központi Nyomozó Főügyészség: "A Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség a Szőlői utcai Javítóintézet ügyében indult nyomozás keretében az ügy teljeskörű feltárása érdekében jelenleg is bizonyítékokat foglal le Juhász Pétertől. Az ügyészség emellett intézkedik Juhász Péter és további személyek tanúként történő kihallgatásáról."

Kiállunk az ügyészség által zaklatott Juhász Péter mellett és tüntetést szervezünk, ha eljárást indítanának ellene - így fenyegetőzött a házkutatás után a Demokratikus Koalíció vezetője.

Az látható, hogy a hatóságok végzik a dolgukat a Szőlő utcai javítóintézet korábbi vezetőjének bűnügyével kapcsolatban, és az álhírbotránnyal kapcsolatban is - mondta a Fidesz frakciószóvivője.

Történelmi pofon a brüsszeli elitnek – Orbán, Macron és Merz felmosták a Padlót Ursula Von Der Leyennel

 Az EU-csúcs igazi nyertesei nem a Bizottság, hanem a tagállamok legerősebb vezetői lettek. Orbán Viktor, Emmanuel Macron és Friedrich Merz a háttérben megmutatták: Európa igazi irányítói a nemzeti érdekeket képviselő miniszterelnökök. A magyar kormányfő a legnagyobb győzelmet aratta, amikor lesöpörte az asztalról a vétójog eltörlésére vonatkozó brüsszeli kísérletet! A francia elnök és a német kancellár pedig – Brüsszel terveivel szembemenve – elgáncsolták a vitatott európai drónfal ötletét. Von der Leyen tervei zátonyra futottak – a vezetést átvették a nemzetek!
KATA-bomba robbanhat: rendkívüli bejelentést tesz Orbán Viktor és az MKIK elnöke – Készüljön, félmillió vállalkozó

 A magyar vállalkozói szféra figyelme teljes mértékben a hétvégi, rendkívüli bejelentésre szegeződik: Orbán Viktor miniszterelnök szombaton áll ki a nyilvánosság elé Nagy Elekkel, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) elnökével. Bár a meghívó titkolja a részleteket, a tét óriási, és a levegőben lóg a KATA valamilyen formában történő visszavezetése vagy gyökeres átalakítása. Az esemény hátterében az a tény áll, amit a Kamara már többször hangoztatott, a túlzott adminisztráció sokszor nagyobb gondot jelent a vállalkozásoknak, mint maga az adóteher. Az adózás radikális egyszerűsítése mintegy félmillió vállalkozót érint!

Lebukott a baloldali álhírgyár: kémtoll, titokzatos szír repülő, internetblokkoló után a MOK – Takács Péter 2 újabb vádat is rögtön cáfolt

A botrányos álhírek új csúcsa! Amikor azt hitted, már mindent láttál (kémtoll, szír diktátor, zebrák), jött a Magyar Orvosi Kamara (MOK), és tényként közölt egy durva hazugságot! Takács Péter egészségügyi államtitkár azonnal lebuktatta a MOK vezetését, és egyenesen Magyar Péter Tisza Pártjának propagandáját emlegette. A tények egyértelműek: a baloldali álhírgyár nem kímél senkit, még a háziorvosok megbecsülését sem, csak hogy politikai hergelést és káoszt okozzon. Itt a teljes cáfolat, ami egyértelműen mutatja: ki hazudik ebben a történetben!
