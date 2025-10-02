Lecsapott az ügyészség: bizonyítékokat foglaltak le az álhírbotrány főszereplőjénél, Juhász Péternél + videó

Megosztás itt:

Kovács Katalin, szóvivő, Központi Nyomozó Főügyészség: "A Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség a Szőlői utcai Javítóintézet ügyében indult nyomozás keretében az ügy teljeskörű feltárása érdekében jelenleg is bizonyítékokat foglal le Juhász Pétertől. Az ügyészség emellett intézkedik Juhász Péter és további személyek tanúként történő kihallgatásáról."

Kiállunk az ügyészség által zaklatott Juhász Péter mellett és tüntetést szervezünk, ha eljárást indítanának ellene - így fenyegetőzött a házkutatás után a Demokratikus Koalíció vezetője.

Az látható, hogy a hatóságok végzik a dolgukat a Szőlő utcai javítóintézet korábbi vezetőjének bűnügyével kapcsolatban, és az álhírbotránnyal kapcsolatban is - mondta a Fidesz frakciószóvivője.