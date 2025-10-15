Megosztás itt:

Míg Donald Trump a világ előtt méltatja Orbán Viktor szerepét a közel-keleti béke megteremtésében, a magyar baloldal "látszattevékenységnek" minősíti a diplomáciai sikert. Kovács Zoltán a Harcosok órájában tette helyre a dolgokat, és levezette, miért nem látja a hazai ellenzék azt, amit a világ vezetői is elismernek.

A próféta a saját hazájában: Amikor a valóság találkozik a buborékkal

A helyzet klasszikus. Donald Trump, a világ legerősebb embere egy történelmi békemegállapodás után név szerint emeli ki és méltatja a magyar miniszterelnököt. Eközben Budapesten, a baloldali média elefántcsonttornyában Papp Réka újságíró arról értekezik, hogy mindez csak "látszattevékenység". Ez a kontraszt tökéletesen megmutatja a két világ közötti szakadékot. Ahogy Kovács Zoltán rámutatott: "Biztos vagyok abban, hogy nem puszta barátságból hívták meg Orbán Viktort." A meghívás az értékek és tettek azonosságán alapult, azon a békepárti állásponton, amit Orbán Viktor a kezdetektől fogva képvisel.

A külpolitika, mint sakkjátszma: gyorstalpaló a baloldalnak

A baloldali kritika abból a téves feltételezésből indul ki, hogy a külpolitika egyenlő a Facebook-posztokkal és a hangzatos nyilatkozatokkal. A valóság, ahogy azt a nemzetközi politikát értő olvasóink is tudják, egy sokkal összetettebb sakkjátszma. A magyar kormány békepárti politikája, a józan ész képviselete egy háborús pszichózisban égő Brüsszelben, és a V4-ek újraélesztésére tett kísérletek mind olyan lépések, amelyek Magyarországot a globális sakktáblán megkerülhetetlen szereplővé teszik. Ezt ismeri fel Trump, és ezt nem képes felfogni a hazai ellenzék, amely még mindig abban a hitben él, hogy a nemzetközi politika arról szól, hogy ki tud hangosabban kiabálni.

A józan ész visszatérése: A magyar modell európai vonzereje

Kovács Zoltán szerint a magyar kormány célja, hogy "a józan észt próbáljuk visszahozni ebbe az egyre elmérgesedő viszonyba". Ennek a politikának az igazolása Andrej Babis csehországi győzelme és a V4-ek várható megerősödése. Míg Franciaországban a káosz, Németországban pedig a bizonytalanság az úr, Közép-Európa a stabilitás és a józan ész szigetévé válhat. A magyar kormány nem "valami ellen" politizál, hanem "valamiért": a magyar emberek és a szuverén nemzetek Európájának érdekeiért. Ez az az álláspont, ami a világban tiszteletet parancsol, itthon pedig a baloldal értetlenségét váltja ki.

