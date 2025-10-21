Lecke Brüsszelnek: Orbán Balázs elmagyarázta, mi a különbség a válságmenedzser és a vezető között

Megosztás itt:

A jó vezető nem menedzseli a válságot, hanem megoldja!

A jó vezető nem sodródik az eseményekkel, hanem képes rendet teremteni a káoszban, és új irányt mutatni a közösségének.

Erről szólt az idei MCC Leadership Konferencia is: hogyan lehet a válságok közepette is határozottan, mégis bölcsen cselekedni, hogyan lehet a régi rendet és az új kihívásokat egyensúlyba hozni.

Ezt mutatja meg ma a gyakorlatban a magyar miniszterelnök és az amerikai elnök is: képesek új megoldásokat keresni, amikor a világ változik, és képesek a válságokat lehetőséggé formálni. Ez az a vezetői minőség, amely nemcsak a jelen kihívásait kezeli, hanem a jövőt is alakítja.

Minél több fiatal sajátítja el ezt a szemléletet, annál erősebb és sikeresebb lesz Magyarország jövője. - írta Orbán Balázs a Miniszterelnök Politikai Igazgatója.