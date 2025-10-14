Lecke a győzelemről, amit Brüsszelben nem értenek: Orbán Viktor megfejtette a Trump-siker titkát

Megosztás itt:

Orbán Viktor miniszterelnök legújabb Facebook-posztjában Donald Trump közel-keleti béketeremtő sikerét elemezve tartott tükröt a brüsszeli elit elé. A kormányfő szerint a siker titka a kitartás és az állhatatosság, ami a "sértődékeny" és a kudarcokba belefáradó európai vezetőkből ma már teljesen hiányzik.

A Trump-recept: a maratoni futó, aki nem ismeri a feladást

A világ tegnap Egyiptomra figyelt, ahol Donald Trumpnak sikerült az, amit sokan lehetetlennek tartottak: tető alá hozta az izraeli-Hamász tűzszüneti megállapodást. Orbán Viktor szerint ez a siker egy fontos leckét hordoz. "A sikere azt üzeni: egy béketárgyalás nem sprint, hanem maraton. A béketárgyalásokon a kudarc nem a levonulásra, hanem a folytatásra ad okot." Ez a Trump-féle politika lényege: a célra fókuszálás, a kitartás, és az a képesség, hogy a kudarcokat ne végállomásnak, hanem a sikerhez vezető út állomásainak tekintsük.

A brüsszeli "anti-recept": a sértődékeny sprinter, aki az első akadálynál feladja

És itt jön a kontraszt, amit a figyelmes, józanul gondolkodó olvasóink is pontosan látnak. Míg Trump a maratont futja, addig a brüsszeli elit egy elkényeztetett sprinterhez hasonlít. "Ez a kitartás és állhatatosság hiányzik az európaiakból. Ha valami nem úgy megy, ahogy ők gondolják, megsértődnek és levonulnak" – írja a miniszterelnök. Ez a sértődöttség és gyengeség látszik a szankciós politikájukon, ami jobban árt Európának, mint Oroszországnak; ez látszik a migrációs politikájukon, ahol a kudarc beismerése helyett ugyanazokat a hibákat ismételgetik; és ez látszik a Magyarországgal folytatott vitáikban is.

Orbán üzenete: mi a maratont futjuk, nem a sprintet

A miniszterelnök posztja azonban nemcsak egy elemzés, hanem egy hadüzenet is Brüsszelnek. Amikor azt írja, hogy "Újra és újra neki kell veselkedni. Előbb-utóbb bejön", az nemcsak Trumpra, hanem a magyar kormány politikájára is utal. Az üzenet egyértelmű: Magyarország sem fog "megsértődni és levonulni" a brüsszeli csatákban. Kitartóan és állhatatosan fogjuk képviselni a magyar érdeket a migráció, a háború és a gazdaságpolitika kérdésében, mert tudjuk, hogy hosszú távon a józan észnek és a nemzeti érdeknek mindig igaza lesz. Orbán Viktor zárómondata – "Munkára fel, kedves európaiak!" – pedig egy felhívás minden patrióta erőhöz: ideje eltanulni a győzelem receptjét.

Forrás: Orbán Viktor