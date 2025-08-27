Lebuktatta saját embere: mégis SZJA-emelést tervezhet Magyar Péter pártja

Megosztás itt:

Vaskos lakossági adóemelést tervez a Tisza Párt – írta tegnap egy belsős dokumentumra hivatkozva az Index.

A portál bemutatott egy feljegyzést, amelyet a párt gazdasági kabinetje készített a Tisza vezetői részére, és amelyben az állt, hogy a jelenlegi 15 százalékos, egykulcsos rendszer helyett háromkulcsos személyi jövedelemadózást javasolnak, egyúttal felülvizsgálnák a kedvezményeket. Ez súlyos adóemelés, lényegében a 2010 előtti, Gyurcsány-kormány-féle adórendszer felélesztése.

A súlyos szja-emelést a terv kieszelői az áfa kisebb mértékű csökkentésével próbálnák eladni az adófizetőknek.

A teljes cikket a Magyar Nemzet oldalán olvashatják, IDE KATTINTVA!