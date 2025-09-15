Keresés

Belföld

Lebuktató razzia készül az opioid-háló ellen

2025. szeptember 15., hétfő 06:59 | Magyar Nemzet
Razzia opioid-háló

A Drogkutató Intézet szerint a mesterséges intelligencia több mint száz nyelven pásztázza a feketepiacot, és automatizált keresésekkel könnyen kiszúrja az opioidkereskedelem rejtett láncszemeit — a rendőrök most ezzel a csoporttal szemben indítanak célzott akciót.

  • Lebuktató razzia készül az opioid-háló ellen

A mesterséges intelligencia úgy is szolgálhatja a bűn elleni harcot, hogy a bűnözők mellett a hatóságok kezébe is komoly fegyver került a színrelépésével – hívta fel a figyelmet Téglásy Kristóf, a Drogkutató Intézet (DKI) stratégiai igazgatója. Mint rámutatott, a drogkereskedelem legismertebb eszközei közé tartozik a darkweb, vagyis az internet sötét oldala, amely a tiltott tartalmakhoz hozzáférést lehetővé tevő TOR-hálózaton keresztül működik, és magas fokú anonimitást biztosít a bűnözőknek. 

Az MI alkalmazása itt valódi áttörést jelent: automatizált kereséseket lehet beállítani kulcsszavakkal és paraméterekkel, amelyek segítségével a feketepiacot működtető piactereket gyorsan és hatékonyan lehet felkutatni.

Az MI nemcsak átfésüli az adatokat, de tanul is a folyamat közben, és valós idejű, könnyen értelmezhető eredményeket biztosít a nyomozóknak. 

A teljes cikket a Magyar Nemzet oldalán olvashatják, IDE KATTINTVA!

 

