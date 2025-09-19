Lebuktak? Mégis adót emelne a Tisza Párt

Megosztás itt:

Mégiscsak adóemelésre készül a Tisza Párt, ha hatalomra kerül – írja az Ellenpont Bod Péter Ákos megszólalásaira alapozva. A közgazdász véleményét ugyanis Tisza-szigetek és a Tisza Párt részéről is kikérik, a szakember pedig nem rejti véka alá a véleményét adóügyi javaslatairól.

Bod Péter Ákos arról is beszél nyilvános megszólalásaiban, például egy, az Ultrahangnak adott augusztusi interjúban, hogy a Tisza Párt élén álló Magyar Péter is tudja, hogy mit ne mondjon el a terveiről. A közgazdász szerint ugyanakkor azzal az ellenzéki pártvezér is tisztában van, hogy semmiféle vagyonokat nem fog visszaszerezni, ezért megszorításokra lesz szükség.

