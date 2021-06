Lebuktak a rakodómunkások

113 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 807 322-re nőtt a beazonosított koronavírus-fertőzöttek száma. Meghalt 4 krónikus beteg, így az elhunytak száma 29 948 főre emelkedett. Már több mint 5 millió 375 ezer embert beoltottak, közülük 4 millió 299 ezren a második dózist is megkapták. Czeglédy Csaba utasítására sorban vonják vissza vallomásukat a per vádlottjai - jelentette ki a Fidesz országgyűlési képviselője a Kecskeméti Törvényszék előtt a Czeglédy-per mai tárgyalását megelőzően. A fővárosi felújítási munkálatok végéig adják vissza a tavaly kialakított kerékpársávokat a gépjárműveknek - erre kéri a főpolgármestert az Országos Taxis Szövetség. A szervezet elnöke Magyarország élőben extra című műsorunkban azt mondta: nem lehet tudni, meddig tartható fent ez az állapot. Nem az eredetileg tervezett helyszínen, a XIII. kerületi Szent István Parkban, hanem Kispesten a Templom téren állítják fel az államalapító király szobrát - írja a Magyar Nemzet. Semmitmondónak nevezte Karácsony Gergelynek, az ellenzéki előválasztáson miniszterelnök-jelöltként elinduló jelenlegi főpolgármesternek a programját a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára a Magyar Nemzetnek. A gyermekek védelme az állam alkotmányos feladata - jelentette ki Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter a pedofilellenes törvénycsomagról. Jöttök egy bocsánatkéréssel! Ezt üzente a Jobbikosoknak közösségi oldalán a Momentum Mozgalom egyik képviselőjelöltje. Tompos Márton szerint erre azért van szükség, mert a Jobbik megszavazta kedden a pedofilellenes törvényt. Öt helyet lépett előre Magyarország az IMD svájci üzleti iskola Versenyképességi Központja által kiadott versenyképességi rangsorban - mondta Varga Mihály pénzügyminiszter. Az elmúlt években a magyar gazdaság dupla szinten bővült, mint az uniós átlag - mondta az államháztartásért felelős államtitkár Magyarország élőben című műsorban. Banai Péter Benő közölte, a 2022-re kalkulált GDP-arányos hiányszint megfelel az uniós normáknak. A turizmus a hazaszeretet kifejezésének az egyik formája - mondta Rasztovits Dávid, a Digitális Turizmus Zrt. alapítója Magyarország élőben című műsorunkban. A pedofilellenes törvény nem az LMBTQ személyek jogait csorbítja, hanem a gyermekeket és a családokat védelmezi, ez lenne a demokrata kormányok valódi kötelessége – nyilatkozta a Hír Tv-nek a kiskorúak védelmét képviselő olasz szervezet alelnöke. A magyar és a szlovén gazdaság egyre több szálon kötődik egymáshoz, ez a szoros együttműködés hozzájárul ahhoz, hogy a magyar gazdaság gyorsan tudjon újraindulni - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, Mariborban. Vlagyimir Putyin orosz elnök Joe Biden amerikai elnökkel tárgyalt a svájci Genfben. Egy nukleáris háborúnak nincsenek győztesei - hangsúlyozta Vlagyimir Putyin orosz és Joe Biden amerikai elnök. Számos olyan Egyesült Államokat és Oroszországot érintő kérdés van, amelyeket a legmagasabb szinten kell megvitatni - mondta az amerikai elnök, miután az orosz államfővel találkozott. Visszatér állomáshelyére a washingtoni orosz és a moszkvai amerikai nagykövet - jelentette be Vlagyimir Putyin orosz elnök. A csúcstalálkozó eredményeként a felek nem számítottak komoly áttörésre, de remélték, hogy a két ország kapcsolata stabilabb és kiszámíthatóbb lesz. Egyelőre nincs sok remény az Európai Unió és Oroszország közötti kapcsolatok javulására - jelentette ki Josep Borrell, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője. Már több mint 176,9 millióan fertőződtek meg koronavírus-járványban a világon, a halálos áldozatok száma meghaladta 3,8 milliót a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. A tavaly júliusi szintre esett vissza a koronavírus-járvány terjedése Csehországban. Ősszel visszatérhet a koronavírus, és akár súlyosabb járvány is kialakulhat, ezért minél több embernek kell beoltatnia magát, hogy a társadalom védve legyen - jelentette ki Aleksandar Vucic szerb elnök. Románia több tízmillió felhalmozott vakcinát adhat el ebben az évben az oltakozási kedv csökkenése miatt. A német CureVac biotechnológiai cég bejelentette, hogy csupán 47 százalékban hatékony a vakcinája a koronavírus ellen. A vállalat több száz millió dózist szállított volna oltóanyagából az Európai Uniónak. Megszavazta a londoni alsóház a koronavírus-járvány megfékezésére korábban elrendelt, még érvényben lévő utolsó néhány korlátozás feloldásának legfeljebb négyhetes elhalasztását. Brazíliában egyre súlyosabb a járványhelyzet. Keddről szerdára több mint 95 ezer új fertőzést és 2997 halálesetet regisztráltak. Az ausztrál kormány csak a hatvan év felettiek esetében javasolja az AstraZeneca brit-svéd gyógyszergyár vakcinájának alkalmazását - közölte Greg Hunt egészségügyi miniszter. A mianmari hadsereg felégetett egy falut az ország középső részén található Magvaj régióban. Az amerikai kongresszus képviselőháza is megszavazta elsöprő többséggel, hogy június 19-e szövetségi ünnepnap legyen az Egyesült Államokban a rabszolgaság végének emlékére. Barikádokat emeltek és rendőrökre támadtak szélsőbaloldali házfoglaló aktivisták Berlinben, 60 rendőr megsebesült. Nyilakkal lőtték tüntető indiánok Brazília fővárosában a kongresszus épületének ablakait szerdán, tiltakozva egy törvénytervezet ellen, amely megrövidítené jogaikat rezervátumaik földterületéhez. Nemzetközi partnerekkel közösen folytatná a Hold-kutatást Kínai és Oroszország a nemzetközi Hold-kutatási állomáson - adta hírül a Hszinhua kínai állami hírügynökség. Banki adathalász csalókra figyelmeztet a rendőrség. Közleményükben azt javasolják, hogy senki ne adja meg felhasználónevét, jelszavát vagy a bankkártyája adatait, ne telepítsen semmilyen alkalmazást idegenek kérésére. Egy több száz millió forintból kialakított droggyárat számoltak fel a rendőrök Kecskeméten - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda. BKK: Életbe lépett az iskolai szünetben érvényes menetrend, valamint a járványveszély csökkenése miatt újra használhatók az első ülések a járműveken. Labdarúgó Eb: Oroszország - Finnország 1:0; Wales - Törökország 2:0; Olaszország - Svájc 3:0 A Magyar Triatlon Szövetség elnökségének döntése értelmében Bicsák Bence, Bragmayer Zsanett, Kovács Zsófia és Tóth Tamás indulhat a tokiói olimpián. Beültethető defibrillátort kap Christian Eriksen, a dán labdarúgó-válogatott játékosa - közölte a csapat orvosa. A 29 éves dán középpályás a finnek elleni szombati Európa-bajnoki mérkőzésen összeesett, de újraélesztéssel sikerült megmenteni az életét.