Lebukott az áltestbeszéd-szakértő + videó

Egy volt újságíró készíti azokat az áltudományos videókat, amelyek célja kormánypárti politikusok, köztük Semjén Zsolt lejáratása. A Magyar Nemzet arról ír, hogy Fehér Attila üzemelteti a Testbeszéd nevű oldal Youtube-csatornáját
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Most lenne kétéves a brutálisan meggyilkolt Hannácska. Nagymamája szívszaggató üzenetet küldött neki a mennyországba. A tragédia, ami a drogokról és a mi közös felelősségünkről is szól. Kattintson a megrázó történetért!