Lebukott a baranyai balos hálózat: Magyar Péter új jelöltjei valójában a régi szocialisták bábjai + videó

Karácsony Gergely vélhetően a szocialista Tüttő Katát jelöli főpolgármester-helyettesnek + videó

A Magyar Nemzet szerint egyik nagy frakció sem támogatja a javaslatot, így Tüttő Katának alig van esélye a többséget jelentő 17 szavazat megszerzésére. Amennyiben a közgyűlés nem fogadja el a javaslatot, akkor a főispán jogosult a főpolgármester -helyettes kijelölésére.