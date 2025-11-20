Keresés

2025. 11. 20. Csütörtök Jolán napja
Belföld

Lebukott a baranyai balos hálózat: Magyar Péter új jelöltjei valójában a régi szocialisták bábjai + videó

2025. november 20., csütörtök 15:40 | Hír TV
Baranya Puch László MSZP Magyar Péter Tisza Párt Szájzár

Magyar Péter hónapokig azzal hitegette a választókat, hogy "tisztességes, magyar emberekkel", a politikai mocsáron kívülről érkezőkkel váltja le a rendszert. A valóság azonban Baranyában arcon csapta a józan észt: a Tisza Párt jelöltjei között hemzsegnek az MSZP-s rokonok, az egykori párttitkárok gyermekei és a Puch László-féle hálózat emberei. A "megújulás" helyett a régi vörös bárók visszatérését látjuk, akiket a pártelnök "szájzárral" véd a lebukástól.

