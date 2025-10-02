Lebukott a baloldali álhírgyár: kémtoll, titokzatos szír repülő, internetblokkoló után a MOK – Takács Péter 2 újabb vádat is rögtön cáfolt

Megosztás itt:

Takács Péter cáfolata: a MOK nyíltan propagandát folytat

Az államtitkár a MOK tényferdítő akciója után kényszerült megszólalni, miután a kamara félremagyarázta egy interjúját. Takács Péter szerint valójában a háziorvosok megbecsülésének fontosságáról beszélt, a MOK pedig ezt fordította ki.

„Több évtizedig méltatlanul alulértékelt volt a háziorvosi hivatás. Ez nem helyes, ezen változtatni kell, és vannak is erre eszközeink” – emlékeztetett Takács, hozzátéve, hogy a háziorvosok kompetenciáit bővítő jogszabálycsomagot maga a kamara is támogatta.

A MOK vezetése azonban, ahelyett, hogy a szakmai munkára fókuszálna, az államtitkár szerint nyíltan tiszás propagandát folytat, akár álhírek gyártása árán is. Takács Péter egyenesen odáig ment, hogy felszólította Magyar Pétert az eredeti interjú meghallgatására, majd közölte: „Segítek: maga Magyar Péter” hazudik ebben a történetben.

A súlyos álhírek múzeuma: kémtoll, szír elnök, Zebrák

A politikai támadások e fajtája nem új keletű, a baloldal lejárató kampányait az elmúlt évben is folyamatosan gyártották a teljesen alaptalan álhíreket, amelyek a hitelesség teljes hiányát mutatják. A Magyar Péter által terjesztett legemlékezetesebb hazugságok és nevetséges vádak a következők:

Szír diktátor bújtatása: Magyar Péter és a Magyar Hang azt a veszélyes álhírt terjesztette, hogy egy titokzatos repülőgép érkezett Ferihegyre, azt sugallva, hogy Magyarország rejtegeti Bassár el-Aszad szír diktátort. Kiderült, hogy a fotó sem Magyarországon készült, és hamis volt a vád.

A Kémtoll és az internetblokkoló: A Tisza Párt elnöke egy sajtótájékoztatón olcsó, polgári felhasználású diktafonos tollat mutatott be kémtollként, illetve azt állította, hogy a kormány blokkolja az internetet a gyűlésein rendőrségi adóvevőkkel. Komolytalan vádak, nulla bizonyítékkal.

A Szőlő utcai pedofilvád: A legdurvább lejárató kampányt a Szőlő utcai javítóintézeti ügy köré építették fel. Politikusok, élükön Magyar Péterrel, követelték Semjén Zsolt felfüggesztését egy nem létező pedofilügyben, mivel a nyomozás szerint nem történt kiskorúak sérelmére elkövetett bűncselekmény.

Orbán zebrái és kémfülhallgatója: A baloldali „detektív”, Hadházy Ákos által terjesztett, és a miniszterelnök által „bolondnak” minősített nevetséges álhírek is ebbe a sorba tartoznak. (Kémfülhallgató és a zebrák, amelyek „harapnak”.)

A tények tehát egyértelműen mutatják, a baloldal lejárató kampányai és az álhírgyár szisztematikusan próbálja elbizonytalanítani a közvéleményt a politika, az egészségügy és a nemzetbiztonság terén is. Azonban Takács Péter ismét bebizonyította, hogy a valódi információ és a cáfolat mindig felülkerekedik az ellenzéki propagandán.

Teljes cikk a Magyar Nemzet oldalán.

Fotó: Hatlaczki Balázs