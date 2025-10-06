Keresés

2025. 10. 06. Hétfő Brúnó, Renáta napja
Lebőgés lett a vége a vasárnapi Juhász Péter mellett kiálló tüntetésnek + videó

2025. október 06., hétfő 15:00 | HírTV

A publicista eredetileg egy "megbékélésmenetet" hirdetett, de ehelyett a Juhász Péter melletti kiállás jegyében hívta utcára az embereket, miután a Szőlő utcai álhírbotrány egyik főszereplőjét kihallgatták az Ügyészségen. Habár nagyjából tízezer ember reagált a felhívásra, végül a Kossuth téren alig egy-két ezer ember jelent meg és közülük is sokan már az első néhány szónoklat alatt kezdtek elszivárogni.

Megbékélésmenetet tervezett. Végül Juhász Péterért szervezett tüntetést Puzsér Róbert. A rendezvény azonban nem a megjelentek száma, sokkal inkább a felszólalók trágársága miatt lett emlékezetes.

Juhász Péter csupán egy áldozat, semmi köze a Szőlő utcai álhírbotrányhoz ezt hangoztatták az eseményen felszólalók. Sem nevét sem arcát nem vállaló férfi vádolta meg pedofíliával egy magas rangú politikust az egykori képviselő youtube csatornáján. Ezt követően jelentek meg a rendőrök, hogy bizonyítékokat gyűjtsenek az állításokra.

 A budapesti kulturális élet újabb sikert könyvelhet el: a Budapest Park minden eddiginél erősebb, rekordnézőszámú évadot zárt. 92 programnap, 25% -os telt ház növekedés, és világsztárok, mint Will Smith emelték a helyszín fényét. A siker garanciája a kreatív, magyar megoldásokban rejlik, mint Kapu Tibor űrhajós beugrása, ami a budapesti kulturális felemelkedést bizonyítja.

