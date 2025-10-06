Lebőgés lett a vége a vasárnapi Juhász Péter mellett kiálló tüntetésnek + videó

Megosztás itt:

Megbékélésmenetet tervezett. Végül Juhász Péterért szervezett tüntetést Puzsér Róbert. A rendezvény azonban nem a megjelentek száma, sokkal inkább a felszólalók trágársága miatt lett emlékezetes.

Juhász Péter csupán egy áldozat, semmi köze a Szőlő utcai álhírbotrányhoz ezt hangoztatták az eseményen felszólalók. Sem nevét sem arcát nem vállaló férfi vádolta meg pedofíliával egy magas rangú politikust az egykori képviselő youtube csatornáján. Ezt követően jelentek meg a rendőrök, hogy bizonyítékokat gyűjtsenek az állításokra.