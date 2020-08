Leállt a paksi atomerőmű 4. blokkja

45 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 4813 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt két idős, krónikus beteg, ezzel az elhunytak száma 607 főre emelkedett, 3561-en pedig már meggyógyultak. A koronavírus-járvány második hulláma sokban fog különbözni az elsőtől - mondta Nepusz Tamás bioinformatikus Magyarország élőben című műsorunkban. A szakember hangsúlyozta: sokkal többet tudunk a vírusról, mint korábban, és sokkal jobban fel vagyunk rá készülve, ezért nem valószínű, hogy olyan szigorú korlátozásokkal kell majd szembenéznünk, mint tavasszal. Egyre inkább kimutatható a koronavírus örökítő anyaga a szennyvízben, a koronavírus-fertőzés hamarosan a közösségi terjedés fázisába léphet - mondta Pándics Tamás, a Nemzeti Népegészségügyi Központ főosztályvezetője az M1-en. A jelenlegi koronavírusos esetek családi, közösségi járványokhoz kapcsolódnak, ezért fontos, hogy aki felső légúti tüneteket észlel magán, ne menjen közösségbe - mondta a Nemzeti Népegészségügyi Központ osztályvezetője a Kossuth rádióban. Méltatlanok a gödi ellenzéki politikusok a lakosság képviseletére - mondta Göd momentumos polgármestere, miután újabb fegyelmi eljárást szavaztak meg ellene. Balogh Csaba koncepciós ügynek tekinti, hogy a képviselők szavazata alapján további harminc napig nem gyakorolhatja polgármesteri tevékenységét és kizárólag civilként kísérheti figyelemmel a város sorsát. Érthető az, hogy a mai tizenéves fiatalok nem elékeznek rá, hogy a Gyurcsány-kormány milyen bűnöket követett el a kétezres években az emberek ellen – mondta Illés Boglárka a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. A Fidelits elnöke szerint Gyurcsány Ferenc megpróbálja behálózni a fiatalokat, ezért a párt a korábbi miniszterelnök tíz fő bűnét felsoroló tájékoztató kampányt indított. Meneszthetik Kispest DK-s alpolgármesterét - értesült a Magyar Nemzet. A lap úgy tudja, hogy Kertész Csabának azért kell távoznia, mert bennfentes információkat osztott meg Lackner Csabával, aki ezeket az elhíresült hangfelvételen megosztotta beszélgetőpartnerével. Nyilvánosságra került a Mazsihisz elnökének egy, a szervezet rabbijaihoz írt belső levele - írja a Magyar Nemzet. Az írásban Heisler András egyértelműen lejárató kampányt folytat Róna Tamás főrabbi, a Rabbitestület elnöke ellen, amiért korrekt, partneri viszonyt ápol a kormánnyal. Rászoruló gyerekeket hagyott cserben Ferencváros baloldali vezetésű önkormányzata - közölte a kerület fideszes képviselője. Gyurákovics Andrea elmondta: az ellenzéki városvezetés idén már egyáltalán nem biztosít a hátrányos helyzetű gyerek számára helyet Balaton-parti üdülőjében. A Baranyi Krisztina vezette önkormányzat a táborozásra fordított forrásokat csökkentette. Közben az ellenzéki polgármester és alpolgármestere a hétvégén egy gyermeküdülőben tartott rendezvényen vett részt, ahová rendzavarás miatt kellett rendőröket hívni. Az Eurostat felmérése szerint tíz év alatt hét helyet javított Magyarország az egészségben eltöltött évek számában - közölte az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára. A vártnál sokkal jobban alakulnak a munkanélküliségi adatok Magyarországon - mondta Szalai Piroska munkaerőpiaci szakértő az M1-en. Több mint 2,2 milliárd forinttal több pénz jut jövőre a költségvetésből a megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatására - közölte Fülöp Attila szociális ügyekért és társadalmi felzárkóztatásért felelős államtitkár. Sikerrel indult júliusban a Mahart nyaralóhajózási programja, jelentős az érdeklődés, a hajók kihasználtsága augusztusban 62 százalékos - közölte Révész Máriusz aktív Magyarországért felelős kormánybiztos. Hivatalosan is megalakul 2020 végéig a Visegrádi Négyek Plusz Hallgatói Szövetség, a szervezet bírósági bejegyzése már folyamatban van - írja a Magyar Nemzet. Az Egyesült Államoktól vesz légvédelmi rakétarendszer-komponenseket a Magyar Honvédség - a beszerzésről szóló szándéknyilatkozatot Benkő Tibor honvédelmi miniszter és David Cornstein, az Egyesült Államok magyarországi nagykövete írta alá. A tárcavezető közölte: hazánk célja, hogy olyan rendszert teremtsen, amely a magyar emberek védelmét és az ország érdekét tartja szem előtt. David Cornstein szerint a kormány a világ legfejlettebb légvédelmi rendszerével modernizálja az ország haderejét. Túszul ejtette a milánói dóm biztonsági őrét egy egyiptomi származású migráns. Sajtóhírek szerint az olasz rendőrök igazoltatni akarták a férfit, a 30 éves tettes azonban beszaladt a katedrálisba, ahol leteperte a biztonsági őrt. A rendőrök ezután körbe kerítették az agresszív férfit, majd lefegyverezték és őrizetbe is vették. A fehérorosz hatóságok megerősítették egy tüntető halálát, akit az Aljakszandr Lukasenka elnök újraválasztása elleni demonstráción állítottak elő. Ő a két ismert halott egyike, aki a tüntetések erőszakos leverésének esett áldozatul. Litvánia lehetővé teszi a belépést az országba azon fehérorosz állampolgárok számára, akik humanitárius okokból szeretnének a balti államba jutni - jelentette be Saulius Skvernelis litván miniszterelnök. A világon 20,5 millió ember fertőződött meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 748 ezer, a gyógyultaké pedig 12,7 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem összesítése szerint. Horvátországban ismét meghaladta a százat a napi új koronavírussal fertőzöttek száma. Ausztriában egy nap alatt 194 új koronavírus-fertőzöttet regisztráltak. Csökken a koronavírus-fertőzöttek száma Szerbiában az elmúlt 24 órában 235 új fertőzöttet regisztráltak, míg a múlt héten a négyszázat is elérte a napi új fertőzöttek száma. Romániában újabb 1415 koronavírus-fertőzést diagnosztizáltak az utóbbi napon, ezzel meghaladta a 65 ezret a járvány kezdete óta beazonosított fertőzöttek száma. Ukrajnában az elmúlt napon az igazolt fertőzöttek száma 1433 új esettel nőtt. Újabb rekordot döntött a fertőzöttek száma Németországban: a Robert Koch német közegészségügyi intézet tájékoztatása szerint 1445 új esetet regisztráltak az elmúlt 24 órában. Törökországban a koronavírus-járvány miatt távoktatással indul a 2020/2021-es tanév - közölte Ziya Selcuk oktatási miniszter. A Covid-19 elleni orosz védőoltás első adagjait két héten belül le fogják gyártani, elsősorban az egészségügyben dolgozók számára - jelentette ki Mihail Murasko orosz egészségügyi miniszter. Argentína és Mexikó az AstraZeneca brit gyógyszeripari csoport és az oxfordi egyetem által kidolgozott Covid-19 elleni védőoltást fogja gyártani, hogy azt Brazília kivételével Latin-Amerikában forgalmazza - jelentette be Alberto Frenández argentin elnök. A libanoni fővárosban 601 történelmi épület rongálódott meg az augusztus 4-i hatalmas robbanásban, közülük 70 összedőlhet, ha nem állítják helyre őket gyorsan - jelentette a libanoni nemzeti hírügynökség. Az Iszlám Állam dzsihadista szervezet egyes elemei azon munkálkodnak, hogy újjáépítsék szervezetüket Szíria nyugati részén - figyelmeztetett az amerikai hadsereg Középső Parancsnoksága főparancsnoka. Az izraeli légierő ismét csapást mért a Gázai övezetet irányító radikális iszlamista szervezet, a Hamász állásaira, hogy megtorolja a déli területe elleni, robbanóanyaggal megrakott léggömbökkel végrehajtott akciókat - közölte a hadsereg. Kamala Harris története „Amerika története" - jelentette ki Joe Biden, a demokraták várható elnökjelöltje az alelnökjelöltjéről, Kamala Harris kaliforniai szenátorról, akit egy wilmingtoni kampányrendezvényen mutatott be. Hongkong felfüggeszti kiadatási egyezményét Németországgal és Franciaországgal - jelentette be a különleges közigazgatási státuszú város vezetése. 148 illegális bevándorlót talált furgonokba zsúfolva az észak-macedóniai rendőrség két akció során. Álházasság útján migránsokat Európába csempésző bűnözői csoportot számoltak fel Spanyolországban. Elfogtak egy újabb drogdílert az érdi rendőrök - közölte a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság. Nők prostitúciós tevékenységét szervezte és a bevételből tartotta el magát egy somogyi testvérpár az ügyészség szerint, ezért vádat emelt ellenük - tájékoztatta a Somogy Megyei Főügyészség. Közlekedési balesetben meghalt egy férfi az 54-es úton Bócsa közelében - közölte a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság. Átadta az utasforgalomnak a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér üzemeltetője az új utasmóló második részét. Az FTC-Telekom Waterpolo együttesénél a koronavírus-tesztelés során négy játékos pozitív mintát produkált, ezért a Magyar Vízilabda Szövetség úgy döntött, hogy a Margitszigeten zajló BENU férfi Magyar Kupa további mérkőzéseit elhalasztja. Mocsai Lajost választották a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség elnökévé négy évre. Verrasztó Dávid győzött 400 méter vegyesen a római Hét Domb elnevezésű nemzetközi úszóversenyen. Három és fél évvel visszavonulása után újra rajthoz áll Vajda Attila olimpiai bajnok kenus - közölte a delmagyar.hu. A járványhelyzet miatt nem rendezik meg idén a Párizs Maratont.