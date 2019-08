Leadta ajánlóíveit Vári Attila, a Fidesz-KDNP és az Összefogás Pécsért polgármesterjelöltje

Hivatalosan megkezdődött az önkormányzati képviselők választását megelőző kampányidőszak. Alig néhány óra alatt összegyűltek Tarlós István, a Fidesz-KDNP által támogatott főpolgármester-jelölt ajánlásai - jelentette be Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője. Destabilizálási kísérletnek minősítette az ellenzék önkormányzati választási kampányát a főpolgármester a Kossuth Rádióban. Tarlós István azt mondta, hogy az eddig elvégzett munkának köszönhetően a jövőben lesz lehetőség a környezetvédelemre és a hajléktalanság kérdésére koncentrálni. Számos kormányzati intézkedés segíti a családokat az idei tanévkezdésben - mondta Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára. Nem névre szóló a nyugdíjasok rezsiutalványa, ezért ha nekik nincs rá szükségük, akkor azzal hozzátartozóikat is segíthetik - közölte Fónagy János, a nemzeti vagyonnal kapcsolatos parlamenti ügyekért felelős államtitkár. Fónagy János elmondta, az öregségi nyugdíjban és a nyugdíjszerű ellátásban részesülők egyszeri kilencezer forint értékű rezsiutalványt kapnak, amiket a posta szeptember 30-ig kézbesít; és 2020. március 31-ig használhatók fel gáz- és áramszámla fizetésére. Budapesten és a megyei jogú városokban már az első napon összejött a szükséges aláírások fele - közölte a Demokratikus Koalíció. Az önkormányzati választás tétje az, „hogy visszaadjuk Budapestet a budapestieknek” - közölte Karácsony Gergely ellenzéki főpolgármester-jelölt. Az LMP az önkormányzati választások fő tétjének tartja azt is, hogy minél több zöld önkormányzat jöjjön létre - közölte Schmuck Erzsébet, az ellenzéki párt frakcióvezető-helyettese. Rezsiutalvány helyett a kormány adjon olyan mértékű nyugdíjat az időseknek, amelyből meg lehet élni - szólította fel a kormányt Varga-Damm Andrea, a Jobbik országgyűlési képviselője. Tavaly 6,5 százalék volt az illegális cigaretták hazai részaránya, a mintegy 530 millió szálas mennyiség hozzávetőleg 23 milliárd forintos költségvetési adókiesést okozott - írja a Világgazdaság. Idén több mint 125 millió forintot fizet Budapestnek és a III. kerületnek a Sziget fesztivál. Ez az összeg a közterület-használatért felszámított díjból és az idegenforgalmi adóból tevődik össze. A Sziget Kulturális Menedzser Iroda Zrt. elmondta a következő öt évben több mint 300 millió forintból fejlesztik a Hajógyári-szigetet. Mostanra trendivé vált családosnak, nagycsaládosnak lenni. A fiatalok is egyre inkább családban képzelik el jövőjüket - mondta Király Nóra, a Fiatal Családosok Klubjának alapítója az M1-en. Radics Béla bíbor Gibsonja előtt tisztelegnek a zenészek a Várkert Bazárban. Elmúltak azok az idők, amikor az anyaország lemondott a diaszpórában élő magyarokról - nyilatkozta telefonon a Dél-Afrikában tartózkodó Szilágyi Péter miniszteri biztos. Háromnapos gyászt hirdettek a Spanyolországhoz tartozó Mallorca szigetén, miután összeütközött a levegőben, majd a földnek csapódva kigyulladt egy kisrepülőgép és egy helikopter. Az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága a fiatalkorú migránsok jobb védelmét követelte Athéntól a leszboszi menekülttáborban hétvégén történt halálos incidenst követően. Bizonytalannak nevezte a brit kormányfő, hogy lesz-e megállapodás az Egyesült Királyság európai uniós tagságának megszűnéséről. Boris Johnson a G7 csúcstalálkozóján a BBC-nek azt mondta, „minden az európai uniós barátainkon és partnereinken múlik”. Átfogó kereskedelmi megállapodást fog kötni az Egyesült Államok az Európai Unióból kilépő Nagy-Britanniával - jelentette be az amerikai elnök a G7-es csúcstalálkozón. Donald Trump leszögezte: mostantól felgyorsulhatnak a brit-amerikai kereskedelmi tárgyalások, amelyek eddig a brit fél miatt akadoztak. Donald Trump amerikai elnök és Emmanuel Macron is cáfolta a hírt, amely szerint a francia elnök megbízást kapott, hogy Iránnal tárgyaljon. Irán nem hajlandó tárgyalni rakétaprogramjáról, és naponta legalább 700 ezer hordó olaj eladásának lehetővé tételét követeli, ha a Nyugat tárgyalni akar arról, hogyan lehet megmenteni a 2015-ös nemzetközi atomalkut - közölték iráni illetékesek. Párizs szerint pozitívak voltak és folytatódnak a tárgyalások az iráni nukleáris válságról Mohamed Dzsavád Zaríf iráni külügyminiszterrel, aki meglepetésszerűen érkezett a G7-országcsoport tanácskozásának helyszínére. Eltérő a véleménye Észak-Korea újabb rakétatesztjéről az amerikai elnöknek és a japán miniszterelnöknek: Donald Trump úgy vélte Phenjan nem sértett semmiféle megállapodást, Abe Sindzó megítélése azonban ezzel ellentétes volt. Donald Trump amerikai elnök szerint nem okoz feszültséget a G7-országcsoport vezetőinek körében, hogy az Egyesült Államok kereskedelmi háborúban áll Kínával. Evo Morales bolíviai elnök Twitter-üzenetében meghívta a G7-országok vezetőit, hogy látogassanak el hazájába és segítsenek az amazonasi esőerdőt pusztító tüzek megfékezésében. Két izraeli drón zuhant Bejrútban a Hezbollah radikális síita milícia médiaközpontjára, az egyik felrobbant - jelentette az izraeli média. Rendkívüli állapotot hirdetett az ország legjelentősebb kikötővárosában, Port Szudánban a Szudánt vezető szuverén tanács, miután a városban törzsi villongásokban 16 ember halt meg. Összesen 65 tüntetőt vettek őrizetbe a hongkongi hatóságok az erőszakba fordult hétvégi kormányellenes demonstrációk feloszlatása során, a legfiatalabb rendbontó 12 éves. Használta lőfegyverét egy rendőr a Hongkongban zajló tiltakozásokon - közölte a helyi rendőrség. Halálos baleset történt Tiszalök és Tiszadada között: egy személygépkocsi elütött egy kerékpárral közlekedő férfit, aki a helyszínen életét vesztette. Pupp Réka és Boros Bence kiesett a tokiói olimpiai kvalifikációs világbajnokságból. A Gazsó Alida Dóra, Csipes Tamara, Medveczky Erika, Bodonyi Dóra összeállítású magyar női 500 méteres kajaknégyes aranyérmet szerzett a szegedi kajak-kenu világbajnokságon. A kajakos Bodonyi Dóra aranyérmet, a kenus Adolf Balázs ezüstérmet szerzett 5000 méteren a szegedi kajak-kenu világbajnokságon. A kenus Balla Virág és Devecseriné Takács Kincső 200 méteren ezüst érmet szerzett a szegedi kajak-kenu világbajnokságon; Balaska Márk és Apagyi Levente kajakos duója pedig bronzérmet szerzett. Balla Virág és Devecseriné Takács Kincső ezüstérmet szerzett kenu kettes 500 méteren a szegedi, olimpiai kvalifikációs kajak-kenu világbajnokságon. Balaska Márk és Apagyi Levente duója bronzérmet szerzett kajak kettes 200 méteren a szegedi kajak-kenu világbajnokságon. Ötödik helyével négy versenyzői kvótát begyűjtött a tokiói olimpiára a Nádas Bence, Tótka Sándor, Birkás Balázs, Kuli István összeállítású férfi 500-as kajaknégyes Szegeden. Kozák Danuta bronzérmet szerzett kajak egyes 500 méteren a szegedi, olimpiai kvalifikációs kajak-kenu világbajnokságon. Labdarúgó NB I: Puskás Akadémia FC - Ferencváros 4:1