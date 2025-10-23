Lázárinfó extra a Békemeneten + videó

Villáminterjú Lázár Jánossal építési és közlekedési miniszter miniszterrel a Békemeneten. A tárcavezető szerint a legfontosabb, hogy béke legyen, mert ha van béke, akkor van gyarapodás, fejlődés, mindenki előrébb és följebb tud kerülni.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Emlékezzünk az 1956-os forradalomban és szabadságharcban részt vevő, sokat szenvedett női hősök. Megmutatjuk a siralomház borzalmait, ahol a halálra ítéltek utolsó estéjüket töltötték, pár méterre a bitófától.