Lázár tíz évig „hagyta magára a várost”, azzal senkinek nem volt baja

Reagált a fideszes ellenlábasa vádjaira Márki-Zay Péter. A polgármester a Hír TV Online megkeresésére elmondta, több ponton is sántít Hegedűs Zoltán a Magyar Időkben megjelent nyilatkozata. Nem érti, miért vádolják azzal, hogy cserben hagyta a várost, amiért pár hetente megjelenik egy-egy tüntetésen, miközben Lázár János tíz évig volt parlamenti képviselő és polgármester is egy személyben.

Heti szinten több mint hatvan órát dolgozom Hódmezővásárhelyen. Ez után természetes, hogy pár hetente megjelenek egy-egy ellenzéki rendezvényen. Ez tehát egy gyakori, ám alaptalan vád – reagált a Hír TV Online megkeresésére Márki-Zay Péter, miután fideszes ellenlábasa a Magyar Idők hasábjain kritizálta a hódmezővásárhelyi polgármestert. Hegedűs Zoltán a többi között kijelentette: Márki-Zay „magára hagyta a várost, polgármesterré választása óta lényegében nem tett mást, mint hol kormány-, hol ellenzékváltóként jelent meg az országos politikában.” Válaszul a független polgármester – ahogyan egyébként a hasonló vádakra reagálva korábban is – leszögezte, neki a város az első.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Megjegyezte, korábban is volt egy polgármester, aki hivatali ideje alatt az országos politikával is foglalkozott: „érdekes, Lázár Jánosnak senki nem vettette a szemére, hogy magára hagyta a várost, mert Hódmezővásárhely vezetése mellett az Országgyűlésben is tevékenykedik képviselőként.” Ismert, a leköszönő miniszter 2002 és 2012 között volt a város polgármestere, mindvégig parlamenti képviselőként, is dolgozott – tíz év alatt a többi között volt Fidesz-frakcióvezető, illetve a honvédelmi bizottság elnöke is.

Ferdít az elüldözött befektető sztorija is

A korábbi fideszes alpolgármester szerint Márki-Zay nekiment több hódmezővásárhelyi vállalkozásnak, „meghurcolta őket a sajtóban, ami azt eredményezte, hogy az összes vállalkozásnak megrendült a bizalma a városban.” A politikus azt is állította: a polgármester miatt az egyik befektető, aki már területet is szerzett helyben, és milliárdos vállalkozást tervezett, a hírek szerint elhagyja Hódmezővásárhelyt. Ezzel szemben Márki-Zay szerint a szóban forgó vállalat mindeddig nem jelentkezett nála, de ha így lesz, szívesen segít, hiszen ezzel is munkahelyeket lehet teremteni a városban. „Az említett cégnek tudomásom szerint mindeddig nem volt bevétele, sem pedig érdemi tevékenysége” – jegyezte meg a hódmezővásárhelyi polgármester hozzátéve, hogy a vállalkozás maximum Hegedűs Zoltánnal tárgyalhatott korábban a befektetésről. „A Fidesznek korábban sem sikerült túl sok munkahelyeket teremtenie a városban, például Lázár János is adós maradt ezzel. Most is vélhetően az történik, hogy egy állítólagos, meghiúsult befektetést akarnak a mostani városvezetés nyakába varrni.”

A polgármester szerint a helyi vállalkozásokkal sem rossz a viszonya, sőt, szerinte az utóbbi években soha nem volt kedvezőbb a cégek helyzete Hódmezővásárhelyen. „Bérfejlesztési támogatást adunk például a helyi cégeknek, az építményadót is csökkentettük – ez nyilván inkább az alkalmazottakat érinti –, úgyhogy nem hinném, hogy megrendült volna a vállalkozások bizalma a városban” – ismertette Márki-Zay, aki szerint az idézett nyilatkozat is annak a „propagandaháborúnak” a része, amely napi szinten folyik a városban.

Nyomásgyakorlás, kormánypárti megszorítások

Hegedűs Zoltán azt is állította: Márki-Zay szétverte a polgármesteri hivatal munkaközösségét, a város működése pedig veszélybe került. „Valóban veszélybe került a működés, de ez a fideszes többség sara, akik megszavazták a közgyűlésben a megszorítási csomagot” – reagált a városvezető, aki szerint a munkaközösséget nem ő, hanem a kormányhivatal bolygatta meg a munkaerő-átcsoportosításokkal, a megmaradt munkatársakra pedig nyomást gyakorolnak.

Márki-Zay vélhetően arra a csomagra gondolt, amit a múlt héten szavazott meg a közgyűlés. Ebben több költségvetési sorról is olyan összegeket vett el a Fideszes önkormányzati többség, amely lényegében az adott területen leállítja a város működését – például a kátyúzás, a kulturális programok, a szúnyogirtás. A polgármester reprezentációs keretéből is szinten minden pénzt elvontak, és az ÁFA-keretet is megkurdították. Magyarázatuk szerint minderre azért volt szükség, mert a Belügyminisztérium a korábbi, fideszes városvezetés rossz gazdálkodása miatt egymilliárd forintot követel vissza Hódmezővásárhelytől. A forrásmegvonás miatt az a veszély is fennáll Márki-Zay szerint, hogy nem fogják tudni kifizetni a vállalásokat, amelyeket a városháza 120 milliós felújítása kapcsán kötöttek, ezzel pedig szerződésszegést, és újabb büntetéseket kockáztatnak. A képviselőtestület külön elfogadott egy olyan határozati javaslatot is, hogy a Járható Vásárhely Program névre keresztelt megszorítási pakkot személyesen Márki-Zay valósítsa meg.

„Csődbe akarják vinni a várost”

Április végén a fideszesek jogköröket is elvontak a hódmezővásárhelyi polgármestertől: megszavazták ugyanis, hogy Márki-Zay csak 100 millió forintig dönthet saját hatáskörben, ezt meghaladó kiadási tételnél össze kell hívni a testületi ülést. A városvezető szerint a Fidesz ezzel arra játszik, hogy csődbe vigye a várost: „eddig volt egy olyan lehetőségem, hogy 100 millió forintig átcsoportosíthattam az egyes költségvetési sorok között. Ezt veszik el, tehát mostantól kezdve, hogyha átcsoportosítási igény van, tehát ahol van pénz, vagy költségvetési keret, de egy adott sorban mondjuk elfogyott, és mondjuk, nem tudnánk füvet nyírni vagy szúnyogot permetezni vagy havat takarítani, akkor most össze kéne hívni egy közgyűlést és velük megszavaztatni. A stratégia az, hogy az én programomnak a megvalósítását támogatják azzal a csavarral, hogy amit én javaslok, az nekik nem elég, ők ezt túltolják” – nyilatkozta akkor a Hír TV-nek Márki-Zay.

Emellett a 2,8 milliárdos bizonytalan bevételek, és a milliárdos belügyminisztériumi követelés ellenére a helyi Fidesz 1,2 milliárd forintból újítana meg utakat és járdákat a városban. A városvezető szerint 283 millió forintnál nem szabadna többet költeni, Hegedűs Zoltán viszont úgy látja, hogy lakossági igény a milliárdos felújítás.