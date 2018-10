Lázár: Tisza vallotta, hitvány ember nem csinálhat jó politikát. Fontos üzenet!

Tisza István példakép kell, hogy legyen a jelen és az ezt követő kor politikai nemzedékének. Erről Lázár János beszélt a Parlamentben, az egykori miniszterelnök halálának 100. évfordulója alkalmából tartott eseményen. A korábbi kancelláriaminiszter szerint Tisza tűzön-vízen át képviselt mindent, amit fontosnak tartott, még akkor is, ha ez népszerűsége rovására ment. Lázár szerint ez iránymutató lehet a mai kor politikusainak is.

„Tisza mélyen, szinte vallásosan hitt abban, hogy az ember személyes morálja, az ember személyes hite meghatározza egyúttal a politikáját is. Ő hitte és vallotta, hogy hitvány ember nem csinálhat jó politikát. Milyen fontos üzenet ez a mai politikusoknak. Hogy az egyén sokféle, de elsősorban erkölcsi romlása nyomot hagy a cselekedetein és nyomot hagy a politikáján is. Másfelől viszont, az elvszerűség, a hazához és hithez való hűség aranyfedezetet jelent a tetteihez, igazolja a politikáját is, ha olykor csak emberöltőkkel később is, mint ahogyan az ő esetében egy évszázaddal később” – fogalmazott Lázár János országgyűlési képviselő.