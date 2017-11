Közelébe értünk, hogy megérintsük a sógorok hátát?

REGGELI JÁRAT PÉNTEKEN IS 5 ÓRA 50 PERCTÕL. A MÛSORVEZETÕ BÍRÓ BEÁTA. FÕBB TÉMÁINK: 6.30 - ÖNÁLLÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUMOT ÁLLÍTANA FEL A JOBBIK. VENDÉG: VARGA-DAMM ANDREA KÉPVISELÕJELÖLT, JOBBIK. 6.40 - TELJES A ZÛRZAVAR A KÉMÉNYSEPRÉS KÖRÜL. VENDÉG: VÁMOS CSABA ELNÖK, KÉMÉNYSEPRÕK ORSZÁGOS SZAKSZERVEZETE. 7.40 - PRIMA PRIMISSIMA JELÖLÉST KAPOTT A WICHMANN TAMÁS. VENDÉG: WICHMANN TAMÁS KILENCSZERES VILÁGBAJNOK KENUS. 8.30 - PERON - PAKS II. - MEGÁLLÍTHATÓ-E A MEGÁLLÍTHATATLAN? VENDÉG: UNGÁR PÉTER ELNÖKSÉGI TAG, LMP. NEM LÉPHET BE SEM A PARLAMENTBE, SEM AZ ORSZÁGGYÛLÉS IRODAHÁZÁBA A TÖRVÉNYKEZÉSI CIKLUS VÉGÉIG LÁSZLÓ PETRA, A PESTISRACOK.HU MUNKATÁRSA. SZILÁGYI ZOLTÁN, AZ ORSZÁGGYÛLÉS SAJTÓFÕNÖKE: AZ OPERATÕR SÚLYOSAN MEGSÉRTETTE SZILÁGYI GYÖRGY JOBBIKOS KÉPVISELÕT ÉS AZ ORSZÁGGYÛLÉS MÉLTÓSÁGÁT. HA A HELYZET VALÓBAN ÚGY KÍVÁNNÁ, NEM ZÁRKÓZNA EL A JOBBIKKAL VALÓ EGYÜTTMÛKÖDÉSTÕL AZ LMP; KANÁSZ-NAGY MÁTÉ SZÓVIVÕ: EGYEZTETÉS CSAK A VÁLASZTÁSOK UTÁN LEHET. A KORMÁNY DECEMBER 1-JÉIG MEGHOSSZABBÍTOTTA A NEMZETI KONZULTÁCIÓ VISSZAKÜLDÉSI HATÁRIDEJÉT. CSÜTÖRTÖKÖN MEGKEZDÕDIK AZ ERZSÉBET-UTALVÁNYOK KÉZBESÍTÉSE KÖZÖLTE RÉTVÁRI BENCE. LMP: 17-18 MILLIÁRD FORINT VESZTESÉG ÉRTE 2014 ÓTA A MAGYAR ÁLLAMOT A LETELEPEDÉSI KÖTVÉNYEK MIATT. EGÉSZSÉGÜGYI FELADATOKRÓL TARTOTT RÉSZORSZÁGGYÛLÉST AZ MSZP AJKÁN. MILLIÓS BÍRSÁGOT KAPOTT KÉT ZÁLOGHITELEZÕ A THM FELTÜNTETÉSÉRE, SZÁMÍTÁSÁRA ÉS MAXIMUM MÉRTÉKÉRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK MEGSÉRTÉSE MIATT. SZABÁLYTALANSÁGOKAT ÁLLAPÍTOTT MEG AZ ÁLLAMI HALGAZDASÁGOKNÁL AZ ÁLLAMI SZÁMVEVÕSZÉK. A DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ SZERINT ELSZEGÉNYEDÕBEN VANNAK A NYUGDÍJASOK. ORSZÁGOS ATOMENERGIA HIVATAL: NEM VESZÉLYES AZ EGÉSZSÉGRE AZ EURÓPA LÉGTERÉBE KERÜLT RADIOAKTÍV SZENNYEZÉS. IZRAELI NAGYKÖVET LESZ BENKÕ LEVENTE KÜLÜGYI HELYETTES ÁLLAMTITKÁRBÓL, A JELENLEGI TEL-AVIVI NAGYKÖVET, NAGY ANDOR BÉCSBEN FOLYTATJA MUNKÁJÁT INDEX. EMMANUEL MACRON: A LENGYELORSZÁGI IGAZSÁGÜGYI REFORM TOVÁBBRA IS AGGASZTÓ. 1100 LÍBIÁBÓL INDULT MIGRÁNST MENTETT KI AZ OLASZ PARTI ÕRSÉG A FÖLDKÖZI-TENGEREN; EGY ANYA KÖZVETLENÜL ELÕTTE, A NYÍLT VÍZEN SZÜLT. KRITIKUS SZAKASZBAN A MENTÉS, FOGYTÁN A LEVEGÕ AZ EGY HETE ELTÛNT ARGENTIN TENGERALATTJÁRÓN; A HATÓSÁGOK FOKOZTÁK A KUTATÁST. A KERESÉSBEN 4 EZREN VESZNEK RÉSZT, 14 HAJÓT ÉS 4 REPÜLÕGÉPET VEZÉNYELTEK A TÉRSÉGBE, AHOL NEMRÉG SZOKATLAN ZAJT RÖGZÍTETT EGY AMERIKAI INTÉZET. SZAÚD-ARÁBIA HÉTMILLIÁRD DOLLÁRÉRT VESZ PRECÍZIÓS BOMBÁKAT AMERIKAI CÉGEKTÕL, DE AZ ELADÁST CSAK A KONGRESSZUS ÉRTESÍTÉSE UTÁN ERÕSÍTIK MEG. AZ ISZLAMISTA TERRORIZMUS ELLENI, EZER FÕS EGYSÉGET ÁLLÍT FEL A NÉMET SZÖVETSÉGI BÛNÜGYI HIVATAL, AZ ÁTSZERVEZÉST JÖVÕRE HAJTJÁK VÉGRE. IRAK MEGKEZDTE UTOLSÓ, SIVATAGI OFFENZÍVÁJÁT A DZSIHADISTÁK KIÛZÉSÉRE; A HÁROM IRÁNYBÓL INDÍTOTT MÛVELETET AZ IRAKI LÉGIERÕ TÁMOGATJA. OROSZ HADÁSZATI BOMBÁZÓK MÉRTEK CSAPÁST AZ ISZLÁM ÁLLAM LÉTESÍTMÉNYEIRE A SZÍRIAI DEIR-EZ-ZÓR TARTOMÁNYBAN. ÚJABB 11 SZEMÉLYT ÉS KÉT INTÉZMÉNYT TETT FEL A TERRORIZMUST TÁMOGATÓK LISTÁJÁRA A KATART BÜNTETÕ NÉGY LEGJELENTÕSEBB ARAB ORSZÁG. SEGÉLYSZERVEZETEK: A SZAÚDI VEZETÉSÛ ARAB KOALÍCIÓ NEM LAZÍTOTT A JEMEN ELLENI BLOKÁDJÁN. GÜLENIZMUS GYANÚJÁVAL ÚJABB 99 EMBER, KÖZTÜK ORVOSOK, TANÁROK, ÜGYVÉDEK ELLEN ADTAK KI ELFOGATÓPARANCSOT TÖRÖKORSZÁGBAN. MIANMAR ÉS BANGLADES MEGÁLLAPODOTT A MENEKÜLTEK HAZATÉRÉSÉRÕL; AZ USA TEGNAP ETNIKAI TISZTOGATÁSNAK MINÕSÍTETTE A ROHINGJÁK ELLENI ERÕSZAKOT. CSERÉBE LEMONDÁSÁÉRT MENTESÜL A FELELÕSSÉGRE VONÁS ALÓL ROBERT MUGABE; AZ ALKU RÉSZEKÉNT SZAVATOLJÁK A VOLT ZIMBABWEI ELNÖK BIZTONSÁGÁT A HAZÁJÁBAN. MEGPRÓBÁLT MEGSZÖKNI EGY FOGOLY VÁCI JÁRÁSBÍRÓSÁGRÓL. A FÉRFI AZ EMELETI MOSDÓ ABLAKÁN UGROTT KI, DE ELTÖRTE A LÁBÁT ÉS ELFOGTÁK. MEGHALT BOHUS ZOLTÁN KOSSUTH-DÍJAS SZOBRÁSZMÛVÉSZ, A NEMZET MÛVÉSZE; A 76 ÉVES ALKOTÓT A MAGYAR MÛVÉSZETI AKADÉMIA SAJÁT HALOTTJÁNAK TEKINTI. BANKRABLÁS KÕBÁNYÁN; A RENDÕRÖKRE FEGYVERT FOGÓ 33 ÉVES RABLÓT MENEKÜLÉS KÖZBEN ELÜTÖTTE EGY AUTÓ, KÓRHÁZBA VITTÉK, BÜNTETÕELJÁRÁS INDULT ELLENE. FRONTÁLISAN ÜTKÖZÖTT KÉT AUTÓ MINDSZENTKÁLLA ÉS KÁPTALANTÓTI KÖZÖTT; A BALESETBEN KETTEN SÚLYOSAN MEGSÉRÜLTEK. ÖNGYILKOS LETT EGY RAB SZOMBATHELYEN, A 43 ÉVES FOGVATARTOTT ZÁRKÁJÁBAN AKASZTOTTA FEL MAGÁT; A BELSÕ VIZSGÁLAT KIZÁRTA AZ IDEGENKEZÛSÉGET. SZERBIÁBÓL CSEMPÉSZETT MARIHUÁNA TERJESZTÉSÉÉRT TARTÓZTATTAK LE ÖT EMBERT BUDAPESTEN, A IX. KERÜLETBEN.