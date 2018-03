Lázár szerint a kérdés ma is az, mint 1848-ban volt

A Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint a magyarság – az 1848-as eseményekhez hasonlóan – a második világháborúban is a függetlenségért küzdött. A kancelláriaminiszter a szerdai eseményen kiemelte, hogy ma is ugyanez a kérdés merül fel, úgy fogalmazott: erős összefogás szükséges ahhoz, hogy az ország továbbra is független maradjon.

„Akik a második világháborúban helytálltak és küzdöttek, azok is ennek az országnak a függetlenségéért, szabadságáért szálltak harcba. És a világ megváltozása után ma is az a kérdés merül fel számunkra 1848, az első és a második világháborúra gondolva, hogy a nemzeti függetlenség ügye hogy is áll. Azt gondolom, hogy Makó városában újra erős összefogásra van szükség, hogy a következő hónapokban, években megerősítsük és megvédjük az országunk függetlenségét” – fogalmazott.