2017. december 2.,
szombat, Melinda, Vivien napja

Lázár: Nem felelős a Várgondokság Kft. vezetője

Hír TV

2017. december 2., szombat 08:50, frissítve: szombat 09:03

Gyutai Csabáról még a nyáron derült ki, hogy lánya és saját maga is egy olyan I. kerületi lakásba költözött be, amely a Várgondokság tulajdonában volt, és állami pénzen újították fel.

Nem felelős a Várgondnokság Kft. botrányaiért a cég vezetője. Legalábbis ez derül ki Lázár János kancelláriaminiszter írásbeli válaszából, amelyet Szabó Tímea független parlamenti képviselőnek adott.

A rendőrség hűtlen kezelés megalapozott gyanújával nyomoz, a Miniszterelnökség szerint ugyanakkor nem történt szabálytalanság a tárca két cégénél. Lázár János azzal védekezett, hogy Gyutai nem vezeti a Várgondnokságot, csak a 40 milliárd forintos büdzséjű kastély- és várprogram fő koordinálója. A két cég közös honlapján szereplő adatok szerint ugyanakkor Gyutai Csaba az ügyvezető igazgatója a Budavári Ingatlanfejlesztő és Hasznosító Nonprofit Kft.-nek és a Várgondnokság Közhasznú Nonprofit Kft.-nek is.

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Szabó TímeaGyutai CsabaVárgondnokság Közhasznú Nonprofit Kft.Lázár János

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