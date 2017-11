Lázár: Lopakodó, sunyi módon szervezik a betelepítést

LÁZÁR: FELGYORSULTAK AZ ESEMÉNYEK BRÜSSZELBEN, MAGYARORSZÁGOT ISMÉT AZ EP SZÉGYENPADJÁRA AKARJÁK ÜLTETNI. A DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ VIZSGÁLATOT KÖVETEL A VÁRKERT BAZÁR ÜGYÉBEN. GY. NÉMETH ERZSÉBET: HIÁBA ADTÁK ÁT A HELYREÁLLÍTÁS UTÁN TÖBBSZÖR IS, TOVÁBBRA IS "ROHAD" A VÁRKERT BAZÁR. AZ IDÉN 3,7, JÖVÕRE 3,6 SZÁZALÉKOS NÖVEKEDÉSRE SZÁMÍT MAGYARORSZÁGON AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG. MAGYARORSZÁG A SAJÁT LÁBÁRA ÁLLT, RENDBE TETTE GAZDASÁGÁT, NEM SZORUL MÁS PÉNZÉRE MONDTA ORBÁN VIKTOR A DIASZPÓRA TANÁCS PLENÁRIS ÜLÉSÉN. KORMÁNYFÕ: CSAK AZOKAT TÁMADJÁK, AKIK OLYASMIT KÉPVISELNEK, AMI ÉSZREVEHETÕ ÉS AMIHEZ ÉRDEMES VISZONYULNI. ORBÁN VIKTOR: A 2018-AS VÁLASZTÁS NEM ARRÓL SZÓL, HOGY MELYIK PÁRTRA, HANEM HOGY MILYEN JÖVÕRE SZAVAZNAK A VÁLASZTÓK. LÁZÁR: A BELÜGYMINISZTÉRIUM ÉS A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM 51 MILLIÁRD FORINTOT KAP HATÁRVÉDELEMRE AZ ÉV VÉGÉIG. AZ ÁLDOZATOK VÉDELME A LEGFONTOSABB A ZAKLATÁSI ÜGYEKBEN MONDTA LÁZÁR JÁNOS. DISZKRIMINATÍVNAK TARTJA ÉS MEGSZÜNTETTE AZ AB A KÖZMUNKÁSOKRA VONATKOZÓ EGYIK RENDELKEZÉST. AZ AB SZERINT A MAGÁNSZFÉRÁT SZÜKSÉGTELENÜL KORLÁTOZZA, HOGY CSAK AZ KAPHAT KÖZMUNKÁT, AKI RENDBEN TARTJA A LAKÓKÖRNYEZETÉT. PÉNTEKTÕL 5 FORINTTAL EMELKEDIK A BENZIN ÉS 3 FORINTTAL A GÁZOLAJ ÁRA. SZÉL BERNADETT BRÜSSZELBEN: EURÓPÁNAK NEM ÉRDEKE A PAKSI BERUHÁZÁS MEGVALÓSULÁSA. AZ EURÓPAI GAZDASÁG NÖVEKEDÉSE FELGYORSULT, NÕ A BERUHÁZÁSI KEDV ÉS ERÕSÖDIK AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS MONDTA AZ EB PÉNZÜGYI BIZTOSA. EGYÜTTMÛKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁST KÖTÖTTEK A VISEGRÁDI ORSZÁGOK AGRÁRKUTATÁSI INTÉZMÉNYEI. FERENC PÁPA BETILTOTTA A CIGARETTA ÁRUSÍTÁSÁT A VATIKÁNBAN, A TILALOM A JÖVÕ ÉVTÕL LÉP ÉLETBE. FOGVA TARTJÁK SZAÚD-ARÁBIÁBAN A LEMONDOTT LIBANONI KORMÁNYFÕT A LIBANONI HATÓSÁGOK SZERINT. TRUMP PEKINGBEN ARRA KÉRTE A KÍNAI VEZETÉST, HOGY GYAKOROLJON NAGYOBB NYOMÁST ÉSZAK-KOREÁRA NUKLEÁRIS PROGRAMJA FELADÁSA ÉRDEKÉBEN. TRUMP HOZZÁTETTE, HOGY A PHENJANNAL SZEMBENI NYOMÁSGYAKORLÁSBAN OROSZORSZÁGRA IS SZÁMÍT. AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK FENNTARTJA „EGY KÍNA” POLITIKÁJÁT KÖZÖLTE AZ AMERIKAI ELNÖK. VLAGYIMIR PUTYIN ÉS DONALD TRUMP PÉNTEKEN TALÁLKOZIK VIETNAMBAN KÖZÖLTE AZ OROSZ ELNÖK KÜLPOLITIKAI TANÁCSADÓJA. AZ OROSZ ÉS AZ AMERIKAI ELNÖK AZ APEC PÉNTEK-SZOMBATON MEGRENDEZENDÕ CSÚCSTALÁLKOZÓJÁRA UTAZIK VIETNAMBA. 3 REPÜLÕGÉP-HORDOZÓVAL TART HADGYAKORLATOT AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK A NYUGAT-CSENDES-ÓCEÁNI TÉRSÉGBEN. JENS STOLTENBERG: A NATO 13 EZERRÕL 16 EZERRE NÖVELI AFGANISZTÁNBAN ÁLLOMÁSOZÓ KATONÁINAK A SZÁMÁT. 12 TONNA TISZTA KOKAINT FOGLALTAK LE A KOLUMBIAI HATÓSÁGOK EGY NAGYSZABÁSÚ RENDÕRSÉGI RAZZIÁBAN. EZ AZ ORSZÁG TÖRTÉNELMÉNEK LEGNAGYOBB DROGFOGÁSA, A DROG PIACI ÉRTÉKE 360 MILLIÓ DOLLÁR. 670 MILLIÓ FORINTOS KÁRT OKOZÓ MUNKAERÕ-KÖZVETÍTÕ SZERVEZETET SZÁMOLT FEL A NAV. NAV: AZ ÜGYBEN HÁROM EMBERT ELÕZETES LETARTÓZTATÁSBA HELYEZTEK. ELGÁZOLT EGY EMBERT A CSEPELI HÉV A NEMZETI SZÍNHÁZ MEGÁLLÓNÁL, A SÉRÜLTET A TÛZOLTÓK EMELTÉK KI A SZERELVÉNY ALÓL. KÉT SZEMÉLY- ÉS EGY TEHERAUTÓ ÜTKÖZÖTT SZIKSZÓ KÖZELÉBEN, A BALESETBEN HÁRMAN MEGSÉRÜLTEK. JOGERÕSEN 13 ÉVET KAPTAK A GYEREKKÍNZÓ SZIGETSZENTMIKLÓSI SZÜLÕK. SZERDÁTÓL PÉNTEKIG ELLENÕRZIK AZ AUTÓK TÉLI FELKÉSZÜLTSÉGÉT AZ NFM KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁGAI.