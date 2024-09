Lázár János: Úgy látom Magyar Péter, nem az utasoknak és a vasutasoknak akar segíteni, hanem a kampányának

Velem is beszélhet, akár olyan vasúti helyszínen is, amelyikről sok minden elmondható, csak az nem, hogy szebbnek mutatja a valóságot, mint amilyen. Ilyenekre tettem javaslatot, nem egy légkondicionált irodára. Úgy látom, nem az utasoknak és a vasutasoknak akar segíteni, hanem a kampányának. Az előbbiben bárkinek partnere vagyok, az utóbbiban az ellenzék vezetőjének sem. Reality igen, reality show nem

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.