Lázár János: tényleges életfogytiglan és kémiai kasztrálás járjon a pedofiloknak! - Radikális javaslatot tett a miniszter + videó

2025. szeptember 25., csütörtök 21:20 | Magyar Nemzet

„A pedofíliával vádolókat szintén következetesen meg kell büntetni” – jelentette ki Lázár János Sopronban, élesen reagálva az elmúlt 72 óra politikai vádjaira. A miniszter szerint a cél, hogy a magyar államot meggyengítsék alaptalan vádakkal, és azok, akik fizetnek a kérdezőknek és az újságíróknak, Magyarországot akarják ellehetetleníteni. A vádak elutasítása mellett Lázár János radikális gyermekvédelmi szigorítást javasolt.

  • Lázár János: tényleges életfogytiglan és kémiai kasztrálás járjon a pedofiloknak! - Radikális javaslatot tett a miniszter + videó

Radikális javaslat: kémiai kasztrálás és életfogytiglan

 Lázár János építési és közlekedési miniszter rendkívül szigorú és radikális javaslatokat jelentett be a gyermekvédelem és a pedofilkérdés kapcsán a soproni Lázárinfón. A miniszter a legsúlyosabb bűncselekménynek tekinti a kiszolgáltatottak – így a gyermekek – sérelmére elkövetett erőszakot, ami szerinte halálbüntetést érdemelne. Mivel az Európai Unió tiltja a halálbüntetést, Lázár János két konkrét javaslatot kíván tenni a kormány és a parlament elé:

  • Tényleges életfogytiglan: Akit pedofil bűncselekmény miatt elítélnek, lehessen tényleges életfogytiglanra ítélni.
  • Kémiai kasztrálás: Be kell vezetni a kémiai kasztrálást, amely Európában már létező megoldás.

A miniszter szerint a tényleges életfogytiglan és a kémiai kasztrálás jelenthet visszatartó erőt a gyermekek elleni bűncselekmények esetében.

A vádaskodás célja a kormány destabilizálása

A gyermekvédelem szigorítása mellett Lázár János élesen reagált az elmúlt napok politikai vádjaira és utalásaira is. A miniszter szerint ami az elmúlt 72 órában Magyarországon zajlik, annak egyértelmű célja, hogy „a magyar államot meggyengítse”.

Lázár János hangsúlyozta, hogy akik ezekért az utalásokért fizetnek a kérdezőknek és az újságíróknak, „Magyarországot és annak kormányát akarják ellehetetleníteni alaptalan vádakkal”. A miniszter kijelentette: „sem a kormányzatban, sem a Fidesz vezetésében egyetlenegy pedofil sincs. Minden vád teljes egészében alaptalan. Azok hazudnak, akik ilyet állítanak”. Lázár János egyúttal jelezte, hogy a pedofíliával vádolókat szintén következetesen meg kell büntetni.

Teljes cikk a MAGYAR NEMZET oldalán olvasható.

 

