Lázár János: Szent István bölcsessége a vezetés fontosságára hívja fel a figyelmet

Megosztás itt:

Kiemelte, visszaemlékezések szerint Szent István nemcsak politikai pragmatizmusból döntött úgy, hogy Magyarországot a két világ közül a nyugati kereszténységhez horgonyozza le, hanem személyes meggyőződése is erre az útra vitte.

A miniszter szerint egy vezetőnek személyes elköteleződés nélkül nem lehet megoldania a rábízott problémát, a kitüntetettek életútja pedig arról tesz tanúbizonyságot, hogy mertek vezetők lenni - fogalmazott a miniszter.

Lázár János köszöntőjében szólt arról is, hogy az országépítést csak sziklára lehet alapozni, és nem futóhomokra. Szent István példája is mutatja, hogy egy rendkívül bizonytalan, háborúval teli világok harcában nemcsak erős kezű vezetőre van szükség, hanem arra is, hogy épüljön az ország. Nincs olyan politikai korszak, nehézség, konfliktus, amiben ne volna értelme országot építeni - tette hozzá.

A rendezvényen Lázár János a Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozat, a Magyar Ezüst Érdemkereszt polgári tagozat és a Magyar Érdemrend Lovagkereszt polgári tagozat kitüntetéseket adott át.