Lázár János lerántotta a leplet a Tisza Pártról + videó

Megosztás itt:

A csütörtökön megjelent jelentést követően Magyar Péter az egész balliberális sajtót felhasználva rátámadt a Magyar Honvédségre és egy olyan hangfelvételt mutatott be, amit maga a honvédelmi miniszter is közzétett, illetve a kormany.hu-n is megtalálható – mondta Kocsis Máté. A Fidesz frakcióvezetője közölte, a Magyar Péter által felhozott vádaknak "se füle, se farka" nem volt, ezt követően alig pár órával később az ukránok mindenféle bizonyíték nélkül azzal vádoltak két kárpátaljai magyart, hogy kémkedtek, és azon dolgoztak, hogy felmérjék az ukrán katonai erőt Kárpátalján - hangoztatta a nagyobbik kormánypárt frakcióvezetője.

Azért kérjük az önök hozzájárulását a Voks 2025 kapcsán, azért kérjük az önök véleményét az ukrán EU-s tagság okán, mert azt szeretnénk világosan látni, hogy mennyi erőnk van ahhoz, hogy Ukrajna EU-s tagságát megállítsuk – mondta Lázár János a Lázárinfón, amelyről egy videórészletet osztott meg a közösségi oldalán. Az építési és közlekedési miniszter rámutatott, hogy az emberek szavazatán, támogatásán és hangján múlik a Tisza Párt voksolása után, hogy hány ember mutatja fel a stoptáblát.

Lázár János: A Tisza Párt, Magyar Péter és az ukránok összejátszanak nyíltan és a háttérben is

Ezért – mert ez egy nagyon fontos döntés – ezt erősíti, hogy az ukránok akcióba léptek, megpróbálják a médián, a külső hatalmakon keresztül, politikusokon keresztül befolyásolni mindazt, ami Magyarországon történik – hívta fel a figyelmet Lázár János. Hozzátette: nem lenne meglepve, ha nem olyan soká kiderülne, hogy Magyar Péterhez közel álló emberek is ukrán érdekeket szolgáltak az elmúlt időszakban, akár már hosszabb távon is.

Teljesen világosan látszik az az elmúlt napok eseményeiből, hogy a Tisza Párt, Magyar Péter és az ukránok összejátszanak nyíltan és a háttérben is – hangsúlyozta a miniszter a Magyar Nemzet szerint.

Mint arról korábban beszámoltunk, a csütörtökön megjelent jelentést követően Magyar Péter az egész balliberális sajtót felhasználva rátámadt a Magyar Honvédségre és egy olyan hangfelvételt mutatott be, amit maga a honvédelmi miniszter is közzétett, illetve a kormany.hu-n is megtalálható – mondta Kocsis Máté. A Fidesz frakcióvezetője közölte, a Magyar Péter által felhozott vádaknak "se füle, se farka" nem volt, ezt követően alig pár órával később az ukránok mindenféle bizonyíték nélkül azzal vádoltak két kárpátaljai magyart, hogy kémkedtek, és azon dolgoztak, hogy felmérjék az ukrán katonai erőt Kárpátalján - hangoztatta a nagyobbik kormánypárt frakcióvezetője. Megjegyezte, ezek ugyan súlyos vádak, de miután semmilyen bizonyíték nincsen erre, ezért teljesen nyilvánvaló, hogy az elmúlt évek propagandaháborújába illik bele.

Forrás: Origo.hu

Fotó: MTI/Bús Csaba