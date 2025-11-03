Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 11. 03. Hétfő Győző napja
Jelenleg a TV-ben:

Bayer show

Következik:

Híradó 12:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Belföld

Lázár János: A Strabag lassan egy éve keseríti meg a borsodiak életét nap, mint nap az általa okozott közlekedési káosszal

2025. november 03., hétfő 10:51 | Világgazdaság
Strabag Lázár János borsodi közútfejlesztések

Az építési és közlekedési miniszter emlékeztetett, hogy a Strabag több mint 50 milliárd forintért egy nagyobb útszakasz részeként tervezett és épített egy autópályarészt. Lázár János szerint az M30-as egyértelműen a Strabag hibájából süllyedt meg.

  • Lázár János: A Strabag lassan egy éve keseríti meg a borsodiak életét nap, mint nap az általa okozott közlekedési káosszal

A teljes cikk a Világazdaság honlapján érhető el.

„Ez így tovább nem mehet! Ha szép szóval nem megy, akkor a törvény módosításával védjük meg a magyar emberek érdekeit!” – írta Lázár János hétfőn a Facebookon. „Kezdeményezni fogom a közbeszerzési törvény módosítását. Azokat a cégeket, amelyek a közúti és a vasúti fejlesztések során a rosszul, vagy az el sem végzett munkájukkal átverték, megkárosították a magyar embereket, hátráltatták a személyek, áruk és szolgáltatások szabad áramlásához fűződő alapvető jogainkat, kizárjuk a közbeszerzési eljárásainkból. A folyamatban lévő eljárásokat is felülvizsgáljuk” – közölte. 

Az építési és közlekedési miniszter emlékeztetett, hogy a Strabag több mint 50 milliárd forintért egy nagyobb útszakasz részeként tervezett és épített egy 10 kilométeres autópályarészt Miskolc és Szikszó között. Az út az átadást követően rövid időn belül megsüllyedt, használhatatlanná és életveszélyessé vált. Hozzátette, hogy az osztrák cég 10 hónapot kért arra, hogy az általa tervezett és kivitelezett út hibáit kijavítsa. A 10 hónap lejárt, a munkát nem végezték el, az út azóta is használhatatlan. 

Lázár János közlése szerint a Strabag ahelyett, hogy bocsánatot kérne azoktól a borsodiaktól, akiknek „lassan egy éve keseríti meg az életét nap mint nap az általa okozott közlekedési káosszal, a sajtóban vitatkozik a kormánnyal”. „Ha egy villanyszerelő vagy kőműves önnél így dolgozna, nem tenné ki a szűrét? És milyen igaza lenne!” – fogalmazott a miniszter.

Az építési és közlekedési miniszter közzétett videóban közölte, hogy október 31-én biztosan nem adják át a forgalomnak az M30-as autópályát. „Az igazság az, hogy is mondjam. Úgy mondom, ahogy felénk szokták: a Strabag á***szott bennünket!” – fakadt ki. Az M30-as Lázár János szerint egyértelműen a Strabag hibájából süllyedt meg.

Lázár János az idén februárban szabta ki a határidőt, hogy a Strabagnak október végéig be kell fejeznie az M30-as Miskolc és Tornyosnémeti közötti szakaszát, amelyet még 2024 februárjában zártak le. Tavaly szeptemberben még csak annyit lehetett tudni, hogy a Strabag csaknem egy évig dolgozhat az általuk épített út garanciális javításán.

Fotó: MTI

További híreink

Itt vannak a részletek a nyugdíj-kiegészítésről – több tízezer forintról van szó

Zelenszkij személyében fenyegette meg Putyint

Szexi férfi az overál alatt – Senkit nem hagy hidegen a Megasztár műsorvezetőjének öltözködési stílusa

Megtámadták a kórházban, erről beszélt halála előtt a magyar származású orvosigazgató

Ebből balhé lesz, Arne Slot máris búcsút mondott két liverpooli sztárnak

A világ második legidősebb élő olimpiai bajnoka immár egy magyar sportoló

Óriási magyar sikerek darts-ban

Penész, pára, hideg törölköző? Ezzel a Lidl-termékkel ennek vége!

Eldőlt, Tiszabura megint választott

További híreink

Eldőlt, Tiszabura megint választott

Vonaton tombolt és rendőrökre támadt – alig hisszük el, milyen ítélet született

Ez az az ország, amely hozzánk hasonlóan nem tudja nélkülözni az orosz olajat

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Exkluzív: A 106 láthatatlan jelölt – Itt a Tisza Párt teljes listája?
2
Csörte – 14. havi nyugdíj és ami mögötte van + videó
3
Ezzel az óriási repülőgéppel bővül a Magyar Honvédség arzenálja
4
Eldőlt, Tiszabura megint választott
5
Amit mindenki elhallgatott – 200 ezer áldozat, nulla bocsánatkérés és hátborzongató csend: a nagy adatárulás
6
Elkeserítő – a drámai vízhiány miatt kiszáradt a Fátyol-vízesés + videó
7
Óriási magyar sikerek darts-ban
8
Így csapódik le idehaza a brüsszeli „bolsevik” tempó a Tisza-jelenségben + videó
9
Nigéria várja az amerikai haderőt
10
Sajtóklub – Eldőlt: lesz 14. havi nyugdíj + videó

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!