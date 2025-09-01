Lázár János kőkeményen odaszólt – A tartalom csatatérré változtatta a netet + videó

Megosztás itt:

A kormánypártiak „sunyi hazugságként” támadják, míg az ellenzéki szimpatizánsok szerint a felvételt manipulálták. Ez a csatazaj azonban eltereli a figyelmet a lényegről: Tarr Zoltán kijelentései alapjaiban ássák alá a Tisza Párt hitelességét.

Miért botrányosak Tarr szavai?

Átláthatatlanság és bizalomvesztés: Tarr beismerte, hogy a párt szándékosan titkolja gazdasági terveit – konkrétan a háromkulcsos SZJA-t (15%, 22%, 33%) –, mert az igazság választási bukást hozna. Ez a cinikus hozzáállás azt üzeni a választóknak: „Ne bízzatok bennünk, mert nem mondunk igazat.” Egy olyan párt, amely az átláthatóságot és a megújulást hirdeti, nem engedheti meg magának, hogy vezetője nyíltan titkolózást valljon be.

Középosztály elleni csapás: A kiszivárgott tervek szerint a Tisza háromkulcsos adórendszere az átlagbér (740 ezer forint) környékén keresőket sújtaná, akiknek nettó fizetése csökkenhet. A családi adókedvezmények eltörlése pedig családok millióinak megélhetését veszélyezteti. Tarr „választást kell nyerni, és utána mindent lehet” megjegyzése azt sugallja, hogy a párt a hatalomért cserébe kész becsapni a választókat, csak hogy később rájuk erőltesse népszerűtlen intézkedéseit.

Politikai amatőrizmus: Tarr kijelentései nemcsak erkölcstelenek, hanem ostobák is. Egy nyilvános fórumon ilyen nyíltan beszélni a párt stratégiai titkolózásáról amatőr hibára vall, amely a Tisza Párt szervezetlenségét és felkészületlenségét mutatja. Ez különösen kínos egy olyan párttól, amely a „régi politika” megújítójaként pozicionálja magát.

A közösségi média csatateret csinált belőle

Az X-en és a Facebookon, a botrány valóságos háborús övezetté vált. Kormánypárti posztok Tarrt „Gyurcsány 2.0-nak” nevezik, mondván: „Ugyanaz a hazugság, csak új csomagolásban.” Egy népszerű poszt szerint: „Magyar Péterék titkolják, hogy megsarcolnák a középosztályt!” Az ellenzéki szimpatizánsok viszont a videó hitelességét kérdőjelezik meg: „Fideszes manipuláció, összevágott felvétel!” – írja egy felhasználó. Ez a polarizált őrület azonban csak eltereli a figyelmet Tarr szavainak súlyáról: egy politikus, aki nyíltan beismeri, hogy hazudik a választóknak, nem méltó a bizalomra.

Miért elfogadhatatlan ez?

Tarr Zoltán kijelentései nem pusztán kommunikációs baklövés, hanem a demokratikus alapelvek arculcsapása. A választók megérdemlik, hogy tisztán lássák, mire szavaznak. Ha egy párt szándékosan elhallgatja terveit, az nem stratégia, hanem manipuláció. A Tisza Párt ezzel a hozzáállással nem a megújulást, hanem a régi, elavult politikai trükköket testesíti meg, amelyek miatt a magyarok évtizedek óta bizalmatlanok a politikával szemben. Magyar Péter cáfolatai – miszerint a Tisza „adócsökkentést” hozna – üres szavak maradnak, amíg a párt nem tárja fel egyértelműen terveit.

Tarr Zoltán szavai nem csak botrány: árulás a választók bizalma ellen. A Tisza Pártnak most kell bizonyítania, hogy nem Gyurcsány Ferenc nyomdokain jár. Oszd meg, hogy mások is tudjanak róla, és követeljünk együtt átláthatóságot.

