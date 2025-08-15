Lázár János: Ha valakinek van esélye az ország további fejlesztésére, lehetősége, képessége, tudása, az mindenképpen mi vagyunk + videó

Megosztás itt:

Lázár János: "Mert racionálisan több érv szól amellett, hogy maradjunk, mint, hogy menjünk. Szerintem több volt a jó, mint a rossz az elmúlt 15 évben és, ha valakinek van esélye az ország további fejlesztésére, lehetősége, képessége, tudása, az mindenképpen mi vagyunk. A káosz és a stabilitás között kell választani. Szerintem Magyar Péter káoszt fog hozni az országra, Orbán Viktor pedig meg fogja érteni, sőt szerintem már pontosan érti is, hogy miben akarnak változást a magyarok, és változtatni fog. Tehát abban nincs vita, hogy változásra van szükség Magyarországon, a kérdés az az, hogy a káoszba visz a változás, vagy pedig egy új rendbe Fideszen belül és Fideszen kívül."