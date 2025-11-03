Keresés

Belföld

Lázár János: Ha szép szóval nem megy, akkor a törvény módosításával védjük meg a magyar emberek érdekeit

2025. november 03., hétfő 13:46 | MTI
közbeszerzés Strabag Lázár János

A közbeszerzési törvény módosítását kezdeményezi Lázár János, erről a Facebook-oldalán hétfőn számolt be az építési és közlekedési miniszter.

  • Lázár János: Ha szép szóval nem megy, akkor a törvény módosításával védjük meg a magyar emberek érdekeit

"Ez így tovább nem mehet! Ha szép szóval nem megy, akkor a törvény módosításával védjük meg a magyar emberek érdekeit!" - írta a tárcavezető.

Kezdeményezése szerint kizárhatják a közbeszerzési eljárásokból azokat a cégeket, amelyek a közúti és a vasúti fejlesztések során a rosszul, vagy az el sem végzett munkájukkal átverték, megkárosították a magyar embereket, hátráltatták a személyek, áruk és szolgáltatások szabad áramlásához fűződő alapvető jogokat.

Ezen felül a folyamatban lévő eljárásokat is felülvizsgálják - jegyezte meg.

Emlékeztetett: a Strabag nemrég több mint 50 milliárd forintot kért azért, hogy egy nagyobb útszakasz részeként tervezzen és építsen egy tízkilométeres autópályarészt Miskolc és Szikszó között. Az út az átadást követően rövid időn belül megsüllyedt, használhatatlanná és életveszélyessé vált.

A cég tíz hónapot kért arra, hogy az általa tervezett és kivitelezett út hibáit kijavítsa, a tíz hónap lejárt, a munkát nem végezték el, az út azóta is használhatatlan - fűzte hozzá.

Az osztrák cég erre ahelyett, hogy bocsánatot kérne azoktól a borsodiaktól, akiknek lassan egy éve keseríti meg az életét nap mint nap az általa okozott közlekedési káosszal, a sajtóban vitatkozik a kormánnyal, miközben arra az egyszerű kérdésre sem tud választ adni, hogy mikor készülhet el végre az út - közölte a miniszter.

"Ha egy villanyszerelő vagy kőműves önnél így dolgozna, nem tenné ki a szűrét? És milyen igaza lenne!" - zárta bejegyzését Lázár János.

Forrás: MTI

Fotó: MTI

 

