Lázár János: Az ukránok a Tisza párt segítségével akarnak Magyarországon egy ukránbarát kormányt felépíteni + videó

Hangfelvételek, botrányok és be nem váltott ígéretek. A Magyar Péter politikai karrierjét feldolgozó sorozatunk záróepizódjához érkeztünk. Az eddigi részekben bemutattuk hogyan lett a Diákhitel Központ és más állami cégek vezetőjéből Magyar Péter a baloldal legújabb reménysége, hogyan árulta el feleségét és barátait, kik egyengetik most a politikai pályáját és milyen botrányokba keveredett.

Szentkirályi Alexandra: Karácsony Gergely hazudik és másokra mutogat

Karácsony Gergely főpolgármester most is azt a két dolgot csinálja, amihez leginkább ért: hazudik és másokra mutogat, most éppen a miniszterelnökre - közölte a Fidesz-KDNP fővárosi frakcióvezetője szombaton a Facebook-oldalán.