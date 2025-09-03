Lázár János: aki a közutat versenyzésre használja, az a többi közlekedő életére tör

Megosztás itt:

Lázár János a bejegyzésben úgy fogalmazott: aki a közutat versenyzésre használja, aki – nyilvánvalóan azzal a szándékkal, hogy átlépje a biztonságos közlekedés határait – kikapcsolja a jármű vezetéstámogató rendszereit, vagy aki másokkal szembeni türelmetlenségből, agresszivitásból, indulatból eredően büntetőfékezéssel, akadályozással, a követési távolság meg nem tartásával veszélyeztet másokat, az a többi közlekedő életére tör.

A miniszter hangsúlyozta: az ilyen ember kezében a jármű fegyver, ami emberi életek kioltására alkalmas. Ezért tekinti gyilkosságnak az Árpád hídi gázolást – írta.

Kiemelte: az elmúlt másfél évben páratlanul széleskörű együttműködésben, szakmai és érdekképviseleti szervezetekkel együtt készítették el az új KRESZ tervezetét. Mintegy 70 szervezet és több mint 100 szakértő bevonásával, hat munkacsoportban, hét széleskörű workshop, és több száz szakértői egyeztetés keretében több mint 1500 észrevételt, javaslatot dolgoztak fel.

A KRESZ mellett a teljes közlekedési szabályrendszert is felülvizsgálják, így a jogosítványhoz jutás feltételeit is – tette hozzá.

Megjegyezte: az orvosi, testi-szellemi alkalmasság, vagy az időszakos egészségügyi alkalmassági vizsgálatok hatékonyságát érintően a Semmelweis Egyetem szakértői támogatását kérték. Egy orvosszakmai munkacsoport felülvizsgálta a gépjárművezetők egészségügyi alkalmassági vizsgálatának módszertani elemeit és fejlesztési javaslatokat dolgozott ki. Abban, hogy szükséges-e pszichológiai vizsgálat, szakértők véleményét kérik ki.

A munka még zajlik – írta Lázár János, hozzátéve, hogy a témában a véleménye már ismert.

