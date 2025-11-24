Lázár János: A Trump-elnökség korszaka a korábban leosztott lapok újraosztását jelenti számunkra + videó

Megosztás itt:

Lázár János: "Valójában már száz éve az a probléma, hogy 1920-ban és 47-ben a két békeszerződéssel Magyarországról a nagyhatalmak eldöntötték, hogy mi lesz a sorsa. Mekkora lehet az ország, mi a mozgástere, hol és hogyan éljenek a magyarok. Most szerintünk egy olyan korszak nyílt ki a Trump elnökséggel, amely lehetővé teszi a leosztott lapok újraosztását. És hogy a nekünk szánt játékteret, a nekünk szánt mozgásteret kitágítsuk, átalakítsuk és újraosszuk. Az a kérdés, hogy ezzel tudunk-e élni."