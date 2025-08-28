Lázár János: a Tisza-adó az árvíz, amely elmoshatja az elmúlt évek megtakarításait, gyarapodását

Megosztás itt:

Nem árad, hanem átb@sz a Tisza! - írja Lázár János a Facebook oldalán.

Etyek az új Őszöd. Megdöbbentő felvétel terjed a Tisza adóterveiről, ellenőriztetnem is kellett, hogy nem kamu-e, nem a mesterséges intelligencia segítségével készítette-e például az újellenzék óellenzéke. De nem, a felvétel valódi!

„Választást kell nyerni, és utána mindent lehet”, árulja el benne Magyar Péter jobbkeze tiszás pártlogók és nagy nyilvánosság előtt. Mindent lehet – a konkrét tervek szerint például megemelni az adókat, amiről most persze nem szabad beszélni, hiszen melyik magyar ember akarna olyan pártra szavazni, amelyik pénzt vesz el tőle és a családjától?

Áprilisig tagadni, májustól megcsinálni - ez a Tisza Párt hozzáállása a választókhoz és a választásokhoz.

Egy megoldás van az ellen, hogy megáradjanak az adók. Áprilisban nem rájuk kell szavazni, hanem arra a pártra, amelyik kormányon nem emeli, hanem csökkenti az adókat. Az édesanyákét például nullára, életük végéig.

A Tisza-adó az árvíz, amelyik elmoshatja az elmúlt évek megtakarításait, gyarapodását. Egy újabb Orbán-kormány pedig a gát, amelyik megvédi a magyar családokat.

Vessünk gátat a Tisza adónak!

Forrás: MTI

Fotó: MTI