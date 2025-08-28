Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 08. 28. Csütörtök Ágoston napja
Jelenleg a TV-ben:

Monitor

Következik:

Vezércikk 21:05

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Belföld

Lázár János: a Tisza-adó az árvíz, amely elmoshatja az elmúlt évek megtakarításait, gyarapodását

2025. augusztus 28., csütörtök 19:44 | MTI

Lázár János bejegyzésében azt írta, megdöbbentő felvétel terjed a Tisza párt adóterveiről, és a felvétel valódi, nem mesterséges intelligencia segítségével készítették.

  • Lázár János: a Tisza-adó az árvíz, amely elmoshatja az elmúlt évek megtakarításait, gyarapodását

Nem árad, hanem átb@sz a Tisza! - írja Lázár János a Facebook oldalán.

Etyek az új Őszöd. Megdöbbentő felvétel terjed a Tisza adóterveiről, ellenőriztetnem is kellett, hogy nem kamu-e, nem a mesterséges intelligencia segítségével készítette-e például az újellenzék óellenzéke. De nem, a felvétel valódi!

„Választást kell nyerni, és utána mindent lehet”, árulja el benne Magyar Péter jobbkeze tiszás pártlogók és nagy nyilvánosság előtt. Mindent lehet – a konkrét tervek szerint például megemelni az adókat, amiről most persze nem szabad beszélni, hiszen melyik magyar ember akarna olyan pártra szavazni, amelyik pénzt vesz el tőle és a családjától?

Áprilisig tagadni, májustól megcsinálni - ez a Tisza Párt hozzáállása a választókhoz és a választásokhoz.

Egy megoldás van az ellen, hogy megáradjanak az adók. Áprilisban nem rájuk kell szavazni, hanem arra a pártra, amelyik kormányon nem emeli, hanem csökkenti az adókat. Az édesanyákét például nullára, életük végéig.

A Tisza-adó az árvíz, amelyik elmoshatja az elmúlt évek megtakarításait, gyarapodását. Egy újabb Orbán-kormány pedig a gát, amelyik megvédi a magyar családokat.

Vessünk gátat a Tisza adónak!

Forrás: MTI

Fotó: MTI

További híreink

Ön még emlékszik ezekre az ikonikus retró italokra?

Kőkemény lépést jelentett be a kormány, válaszul az ukrán provokációra

Forrnak az indulatok Liverpoolban, máris elegük van Szoboszlai riválisából

A Qarabag edzője könnyes szemmel mondta ki: az FTC-nek a BL-ben van a helye

Gondoltad volna? Az autód színe elárulja, ki vagy te valójában

Lengyelország mindenét feláldozta az amerikaiakért és Oroszország ellen, de mégsem része a tárgyalásoknak

Kijev terrortámadása az EU ellen?

Kevesen tudják: ettől lesz igazán édes és bőséges a fügetermés

Döntő ütközet előtt a Nyugat: Merz Putyint fenyegeti, órákon múlhat a háború sorsa

További híreink

Döntő ütközet előtt a Nyugat: Merz Putyint fenyegeti, órákon múlhat a háború sorsa

Felvétel szivárgott ki: jön a Tisza-adó, ha hatalomra kerül Magyar Péter

Óriási siker: Több ezer új pedagógus a magyar iskolákban, biztos jövő vár ránk

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Gyászba borult az Egyesült Államok
2
Kőkemény lépést jelentett be a kormány, válaszul az ukrán provokációra
3
Szexbotrány és drogok: Örömlányokkal bukott meg egy magyar multi teljes vezetése!
4
Válogatás nélkül gyilkoltak és rángatták el a nőket, gyerekeket Nigériában
5
Brutális pofon a tanároknak? Így sújtaná őket a Tisza-csomag
6
Kijevben sokan meghaltak és megsebesültek az Ukrajnát ért újabb tömeges légicsapásban
7
Kijev terrortámadása az EU ellen?
8
Zsarolni és megtörni Orbán Viktort, zsarolni és megtörni Magyarországot + videó
9
Felvétel szivárgott ki: jön a Tisza-adó, ha hatalomra kerül Magyar Péter
10
Sorosék hazugsággal vádolják az amerikai elnököt + videó

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!