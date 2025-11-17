Lázár János: a Strabag maradhat, de a jövőben kizárhatják a közbeszerzésekből az M30-as hibája miatt + videó

Megosztás itt:

Fordulat állt be a kormány és az osztrák Strabag építőipari vállalat konfliktusában. Lázár János építési és közlekedési miniszter hétfőn kijelentette: "A Strabag marad, mások is maradnak, csak be kell tartani a játékszabályokat."

A miniszter nyilatkozatának apropója, hogy az Országgyűlés Gazdasági Bizottsága napirendre vette azt az általa benyújtott törvénymódosítást, amely szigorítaná az állami beruházásokban való részvételt.

Új "játékszabályok": Jótállás és 10%-os profitplafon

Lázár János a közösségi oldalán részletezte az új feltételeket. Hangsúlyozta, a legfontosabb játékszabály, hogy "aki az államnak dolgozik, annak kiváló műszaki tartalomban, megfizethető áron kell szolgáltatnia".

A miniszter szerint aki rosszul teljesít és nem hajlandó a hibákat kijavítani, azt a jövőben kizárják a közbeszerzésekből.

Lázár János egy másik fontos feltételt is megnevezett: a kormány "nem hajlandó 10 százaléknál több profitot elismerni sem a Strabagnak, sem másoknak". Hozzátette, hogy emiatt nemcsak az osztrák céggel, hanem a magyar V-híddal is "harcolnak", mert utóbbi sem akarja elfogadni a 10%-os határt. "Külföldi, vagy magyar, az a lényeg, hogy jó legyen és megfizethető" – összegezte a miniszter.

A törvénymódosítás háttere: Az M30-as autópálya hibája

A konfliktus az M30-as autópálya egyik szakaszának súlyos hibája miatt kezdődött. Tavaly az autópálya Szikszó és Miskolc-észak közötti szakaszán megcsúszott a töltés, és az út egy része leszakadt.

Lázár János korábban október végi határidőt szabott a kivitelező Strabagnak a hiba kijavítására. A Világgazdaság információi szerint azonban a munkálatok várhatóan csak december 15-ig tartanak, ami azt jelenti, hogy a cég másfél hónapot késett a határidővel.

A Gazdasági Bizottság által hétfőn tárgyalt, november 4-én benyújtott törvényjavaslat célja pontosan az ilyen esetek kezelése. A módosítás lehetővé tenné, hogy az állami építési beruházásokból kizárják azokat a cégeket (és kapcsolt vállalkozásaikat), amelyek a szerződéseket "súlyosan megszegik" vagy "a jótállási kötelezettségüknek nem tesznek eleget". A javaslat szerint a szigorítás már a folyamatban lévő közbeszerzési eljárásokra is érvényes lenne.

