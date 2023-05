Lázár János: A kormánynak fontos a vidék és annak fejlesztése

Ed Sheeran plágiumpert nyert az Egyesült Államokban

Ed Sheeran brit zenész csütörtökön plágiumpert nyert az Egyesült Államokban: az esküdtszék úgy találta, hogy a négyszeres Grammy-díjas előadó Thinking Out Loud című slágeréhez nem másolta le Marvin Gaye amerikai soulzenész Let's Get It On című számának elemeit.