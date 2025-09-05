Lázár János: A drog bűncselekményt okoz, a drog halálhoz vezet + videó

Megcsúszott a kuplung fejben: Szabó Tímea gyűlöletcunamival vádolja a Fideszt, de vajon ki a kém?

Budai Gyula: Agresszív és erőszakos cselekmények is történhetnek Kötcsén + videó

Vezércikk – Magyar Péterék áfacsökkentése is kamunak tűnik, annak pont az ellenkezőjére készülnek + videó

Kiskorú illegális bevándorló erőszakolt meg egy 14 éves spanyol lányt + videó

A két Ferrari végzett az első két helyen a Forma-1-es Olasz Nagydíj pénteki első szabadedzésén, Monzában: a leggyorsabb kört a hétszeres világbajnok brit Lewis Hamilton érte el, mögötte csapattársa, a monacói Charles Leclerc zárt másodikként.

