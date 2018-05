Lázár: Gőzerővel halad a tram train építése

Algyőn is épül a tram train vonala – ezt Lázár János mondta a Facebookra feltöltött videójában. A Hódmezővásárhelyt Szegeddel összekötő villamosvasút 2020-ra készülhet el. A térség országgyűlési képviselője azt mondta, a beruházással Algyő is jól járna, a fejlesztés részeként ugyanis parkoló és kerékpárt út is épül.

„Találkoztam az algyői képviselő-testülettel, ahol az együttműködésünkről beszélgettünk. Arra kerestük a választ, hogy vajon hogyan tudunk segíteni Algyő polgárainak. Az egyik lehetőség a közlekedés javítása Hódmezővásárhely, Szeged és Algyő között. Ezért nagyon fontos, hogy Algyő csatlakozzon a Vásárhely-Szeged közötti elővárosi vasúthoz, a tram trainhez. Ennek a kivitelezési munkái már zajlanak, felújítjuk a vasútállomást, parkolót és kerékpárutat építünk. Nagyon fontosnak gondolom az út felújítását a falu között és a vasútállomás között. Valamint azt is nagyon lényegesnek gondolom, hogy a falu polgárait akár buszok hordják ide a tram trainhez. Ezen fogunk dolgozni a következő időszakban. És mindeki láthatja, hogy a vasúti pálya újjáépítése, a tram train megépítése gőzerővel halad” – mondta a volt miniszter.