Lázár ezúttal a bírálatnál is tovább ment

Már hét esetben bizonyosodott be, hogy rosszul döntött a Heves Megyei Közgyűlés a Hatvan városának nyújtott területfejlesztési támogatások esetében – nyilatkozta a Hír TV-nek a kancelláriaminiszter. Lázár János már korábban is bírálta a térség országgyűlési képviselőjét, amiért bosszúból beleszólt a támogatások odaítélésekor, most tovább ment; mindenkinek azt tanácsolja: tartsa távol magát a pályázati értékelési rendszertől.