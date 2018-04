Lázár állítása nagyon sántít

Bár a kancelláriaminiszter azt állította, hogy már rég elkezdődött, a gyógyszertárakat még csak most vonják be a vastagbélrák-szűrési programba. A kamarával kötöttek megállapodást, a patikusok még semmit sem tudnak a részletekről. Az uniós pénzből induló program lassan háromnegyed éves csúszásban van – amivel a kormány az EU-s pénzt kockáztatja.

„Ez évente azt jelenti, hogy ötszáz embernek az életét lehetne megmenteni akkor, ha komolyan veszi a lakosság ezt a szűrőprogramot, és sikerül úgy megszervezni, ahogy terveztük. Erre komoly források állnak rendelkezésre, az EU-s pénzből 6,57 milliárd forint.”

Több mint 1 éve jelentette be Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere a vastagbélrák-szűrési programot. Ám az indulás azóta is késik. Március elején – a Hír TV birtokába jutott, a késésről tanúskodó levél nyomán – rá is kérdeztünk a kancelláriaminiszterre. Lázár János azonban tagadta a mulasztást.

– 2017-ben már 92 ezer szűrés volt.

– De ebben a programban…

– Igen, 92 ezer szűrés volt 2017-ben.

A kancelláriaminisztert azonban most egy újabb hír cáfolja: a szűrőprogramba ugyanis csak most vonták be a patikusokat.

„Ez a bizonyos vastagbélszűrési program, erről kormányzati döntés született, és az ebből a szempontból legveszélyeztetettebb korosztálynak, úgy tudom az 50 év felettieknek a szűrésére kerül sor. Olyan módon, hogy potenciálisan a szűrésben érintettek kapnak majd egy értesítést, az ezzel a szűrési programmal foglalkozó felelős intézménytől, és ez a jelzés nekik leehetőséget teremt arra, hogy a hozzájuk legközelebb lévő gyógyszertárban azt a csomagot kiváltsák, ingyenesen, ami szükséges ahhoz, hogy a vizsgálatban rész tudjanak venni” – tájékoztatott Hankó Zoltán, a Magyar Gyógyszerészi Kamara elnöke.

A kamarával ugyan megegyeztek, de a gyógyszerészek még nem sokat tudnak a részletekről. „A hétvégén, a kamara vándorgyűlésén említést tettek erről, hogy lesz egy ilyenfajta népegészségügyi program keretéhez kapcsolódó kezdeményezés, de részleteket sajnos mi még nem tudunk, patikai szinten, ez egy annyira új dolog” – nyilatkozta Biczó Ágota, az újpesti Pharma Patika gyógyszerésze a Hír TV-nek.

A szűrőprogram most már több mint fél éve csúszik. Az uniós pénzért cserébe Magyarország azt vállalta, hogy 3 év alatt tíz százalékkal csökkenti a vastagbélrák okozta halálozások számát.