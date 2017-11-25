2017. november 25.,
szombat, Katalin napja

Lázár a Balog-minisztérium vizsgáltatja ki, történt-e szabálytalanság

Hír TV

2017. november 25., szombat 12:03

A roma integrációért felelős humántárcát bízta meg Lázár János a kisvárdai roma központ ügyének kivizsgálásával. A kancelláriaminisztert a volt fideszes Tényi István kereste meg közérdekű bejelentéssel azok után, hogy a Hír Tv Célpont című műsora kiderítette: a Seszták Miklós városában két éve, 700 millióért a roma kisebbségnek megépült oktatóközpontban egy vadonatúj konditerem működik, amelyet csak a környékbeli sportolók használhatnak, a cigányokat viszont kitiltották. A fejlesztési miniszter korábban a parlamentben azt mondta, nincs ok vizsgálatra, államtitkára, Fónagy János viszont később már arról beszélt, a tárca nem tudja, hogy szabályosan használták-e fel a romák képzésére szánt uniós pénzt.

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