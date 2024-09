Latorcai Csaba: A gátakon nincs helye pártpolitikának + videó

Megosztás itt:

„Sem a hadsereg, sem a katasztrófavédelem, sem semmilyen hivatalos szerv nincs itt. Néhány polgárőr dolgozik itt civilekkel.” – legalábbis ezt állította Magyar Péter egyik közösségi oldalán közzétett videóban.

A baloldali politikus az árvízi vészhelyzetet kihasználva támadta a kormányt, azonban hamar kiderült: állításai hamisak voltak.

Arra használja ki a magyarországi árvíz helyzetet, hogy gyakorlatilag egy ilyen PR feladatokat lát el. De nem lepődünk meg semmin, hiszen Magyar Péter azt is mondta, hogy nem fogja átvenni az EP mandátumát aztán mégis átvette azt – mondta Schaller-Baross Ernő, a Fidesz EP-képviselője.

A Tisza Párt elnöke közösségi oldalán a köztársasági elnököt is támadta. Azt állította: Sulyok Tamás nem vesz részt az árvízi védekezésben. Az azonban elkerülte a figyelmét, hogy az államfő személyesen ellenőrizte honvédségi egyenruhában az árvízi munkálatokat Neszmélyen. Magyar Péter a posztot azóta törölte közösségi oldaláról.

Nem ez volt az egyetlen bejegyzés, amelyet utólag kozmetikázott Magyar Péter. A Magyar Nemzet világított rá, hogy a Tisza Párt elnöke egy péntek reggeli Facebook-posztjában az árvízvédelemben részt vevő önkéntesek száma miatt előbb azt írta, hogy „megint hazudik a kormány”, majd többszöri módosítás után végül ezt a kijelentést törölte a bejegyzéséből.

Latorcai Csaba belügyminiszter-helyettese hangsúlyozta: a gátakon nincs helye pártpolitikának.

Én úgy gondolom Magyar Péter hazudik. Hazudik általánosságban is és hazudik az árvízi védekezéssel összefüggésben is. Támadja az árvíz védekezésben résztvevőket, támadja a kormányt, támadja a katasztrófavédőket, támadja a vízügyi szakembereket. Mindezeknek az embereknek az önkéntesekkel együtt csak köszönettel tartozunk, amit ezúton is megteszek. Úgy gondolom, hogy a gátakon nincs helye pártpolitikának. Az aki pártpolitikát folytat, az aki hazudik az az összefogást károsítja és ellene hat az árvízi védekezésnek – hangsúlyozta Latorcai Csaba.

Egy ilyen helyzetben egységesen kell fellépnie az országnak - erről már a Nemzeti Közszolgálati Egyetem kutatója beszélt a Vezércikkben.

Ennek azért van egy olyan súlyos oldala is, hogy aki olyan hatást kelt, hogy mondjuk Magyarországon nincsen megszervezve ez a munka, vagy adott esetben nem megfelelő a védekezés, nem megfelelő a fellépés, az az én megítélésem szerint egy közveszély okozás, hiszen olyan hangulatot kelt, olyan közhangulatot kelt ezzel, ami az állampolgárokban azt a bizalmat ássa alá, amire ez a társadalom épül – mondta az NKE kutatója.