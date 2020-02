Látogatási tilalmat rendeltek el egyes kórházakban

Februárban elindul a Kormányinfó plusz, ahol bárki kérdezhet - jelentette be Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő közösségi oldalán. A Kormányinfó pluszon a legfontosabb kormányzati döntésekről és az embereket leginkább érintő témákról beszélnek majd. Korózs Lajos szocialista politikus hitvány bohócnak nevezte Horváth Lászlót, a gyöngyöspataihoz hasonló helyzetek feltárására és megoldására kinevezett miniszterelnöki biztost. Korózs Lajos párttársa Tóth Bertalan, az MSZP elnöke azt mondta: nem ért egyet azzal, hogy valaki emberi minőségét kritizálják. Elismerte a börtönbiznisz létezését a Magyar Helsinki Bizottság egyik előadója - írta a Magyar Nemzet. A Soros György által támogatott szervezet rendezvényén Solt Ágnes kriminálpszichológus azt mondta: vannak olyan ügyek, amikor a fogvatartottak szájról szájra adnak neveket, és vannak olyan ügyvédek, akik vállalnak bizonyos ügyeket. Több mint egymilliárd forint útja tisztázatlan Gyurcsány Ferenc, a Demokratikus Koalíció elnökének vagyonnyilatkozataiban - olvasható a Világgazdaságban. Az MSZP március 14-én kongresszust tart, ahol döntenek arról is, hogy bevezetik-e a társelnöki rendszert a szocialista pártban - közölte az ellenzéki párt elnöke. Tóth Bertalan elmondta, a kétévente esedékes tisztújítás május közepén lehet az MSZP-ben. Átadták az Országgyűlés Szabad György nevét viselő irodaházát a budapesti Kossuth téren. Avatóbeszédében Kövér László, az Országgyűlés elnöke kiemelte: Szabad György mindig tudta, miként lehet a történelmi lehetőségből történelmi valóságot építeni. Szabad Györgyre, a rendszerváltozás utáni első szabadon választott Országgyűlés elnökére emlékeztek Budapesten, a Fiumei úti sírkertben. Március 31-ig lehetséges a rezsiutalványok beváltása - hívta fel a figyelmet Fónagy János nemzeti vagyonnal kapcsolatos parlamenti ügyekért felelős államtitkár. KSH: Hat százalékkal növekedett a kiskereskedelmi forgalom volumene mind a nyers, mind a naptárhatástól megtisztított adat szerint az előző évi 6,7 százalék után. Újra feltűnhetnek Magyarországon is a hamis kriptovaluta-kereskedők - hívja fel a figyelmet a Magyar Nemzeti Bank. Pénteken adják át az M4-es gyorsforgalmi út Üllő és Albertirsa közötti szakaszát, Albertirsa és Abony között pedig még idén nyáron teljessé válik az autópálya - írta a Magyar Nemzet. Tavaly is a paksi atomerőmű termelte a legtöbb villamos áramot Magyarországon, a létesítmény négy blokkja a bruttó hazai termelésnek csaknem a felét adta - közölte az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Több mint 350 millió forint hazai forrásból fejlesztik a horgászturizmust a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Tiszaroffon, a kivitelezés a tervek szerint nyár elején kezdődik, és az év végéig tart - közölte a település vezetője. Magyarországot klímasemleges gazdaságú országgá lehet tenni 2050-re, de a kormány álláspontja szerint a klímaváltozás mérséklésének költségeit azoknak kell állniuk, akik azt okozták, illetve okozzák - mondta Schanda Tamás, az ITM parlamenti államtitkára. Megváltozott a migrációs útvonal az utóbbi hetekben, újra Magyarország felé vették az irányt a migránsok - mondta Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója. A hatóságok felkészültek a fokozódó migrációs nyomásra a déli határszakaszon, hogy mindenképpen garantálják a magyar állampolgárok és a magyar határok biztonságát - mondta Kósa Lajos, az Országgyűlés honvédelmi és rendészeti bizottságának elnöke. A nem szimpatikus tagországokra bármikor alkalmazható gumiszabálynak nevezte Pócza István, az Alapjogokért Központ vezető elemzője azt a tervet, hogy az európai uniós költségvetési támogatásokat a jogállamisághoz kötnék. Három magyarról tud a Külgazdasági és Külügyminisztérium, aki a Japán mellett karanténba helyezett tengerjáró hajón dolgozik, ők nincsenek a fertőzöttek között – közölte Menczer Tamás államtitkár. Erős nemzeti identitás nélkül nem lehetünk sikeresek a modern világban - jelentette ki Orbán Viktor Rómában, a Nemzeti Konzervativizmus című konferencián. A miniszterelnök közölte: a nemzeti konzervatív, illetve keresztény vezetők túléléséhez elengedhetetlen a gazdasági mutatók növekedése. Az illegális migráció nem érzelmi, nem politikai, hanem jogi kérdés. Ezt mintha Európában elfelejtették volna – mondta Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért felelős államtitkár, amikor meglátogatta az Egyesült Államok és Mexikó közötti határt. Az Európai Bizottság az EU-s csatlakozási folyamat továbbvitele érdekében hitelesebbé, dinamikusabbá, kiszámíthatóbbá és politikailag megalapozottabbá kívánja tenni az eljárást - közölte Várhelyi Olivér szomszédságpolitikai és bővítési biztos Brüsszelben. Új lendületre van szükség az izraeli-palesztin konfliktus rendezésének terén, hogy újra erőre kapjon a közel-keleti békefolyamat, ez rendkívül fontos Európa, és azon belül Magyarország biztonsága szempontjából is - mondta Szijjártó Péter Washingtonban. Megbukott a Ludovic Orban vezette jobbközép román kormány a kétkamarás bukaresti parlamentben rendezett bizalmi szavazáson. Klaus Iohannis román államfő szerint mielőbb lehetőséget kell teremteni arra, hogy a polgárok a reformok mellett elkötelezett új parlamentet válasszanak. Enyhén mérséklődött az új típusú koronavírus okozta megbetegedés halálozási aránya a járvány gócpontjának számító közép-kínai Hupej tartományban - közölte a kínai Nemzeti Egészségügyi Bizottság. A koronavírus-járvány megfékezése érdekében Hongkong szombattól 14 napra mindenkit karanténba helyez, aki Kína más részéből érkezik - jelentette be Carrie Lam hongkongi kormányzó. Legkevesebb tíz utasnál mutatták ki a koronavírus fertőzést a Japán partjainál karantén alá helyezett óceánjárón - közölte a japán egészségügyi miniszter. Londoni pénzügyi elemzők szerint az új koronavírus okozta járvány várhatóan meredek ívben lassítja rövid távon a kínai gazdaság növekedési ütemét, és ennek hatásai valószínűleg járványszerűen átterjednek számos más térségre. Az átmeneti időszak várhatóan túl rövid lesz ahhoz, hogy megszülessen az Egyesült Királyság és az Európai Unió szabadkereskelmi megállapodása - derül ki az Atradius hitelbiztosító elemzéséből. Recep Tayyip Erdogan török elnök arra szólította fel a szíriai Idlíb tartományban előrenyomuló kormányerőket, hogy még februárban vonuljanak vissza a feszültségcsökkentési övezet határát jelentő török megfigyelőpontok mögé. A Donald Trump amerikai elnök által bemutatott közel-keleti béketerv előbb meg fog halni, mint maga Trump - mondta Ali Hamenei ajatollah, Irán legfőbb vallási és politikai vezetője. Amerika ismét tiszteletnek örvendő nemzet lett, a gazdasági hanyatlás éveinek vége, a hiú ígéretek, a munkanélküliség, presztízs veszteség korának vége – mondta Donald Trump amerikai elnök. A fegyvertartás és vásárlás alkotmányban biztosított jogának védelmét ígérte a kongresszusban mondott évértékelő beszédében Donald Trump amerikai elnök. Az ukrán elnök infrastrukturális beruházásokra, főként útépítésre, valamit az egészségügy fejlesztésére költené a Gazprom orosz gázóriás cégtől megszerzett hárommilliárd dollárt. 35 ember életét vesztette, amikor beomlott két illegálisan működő aranybánya Venezuelában - jelentette a Venevision venezuelai televízió. Kifutott a leszállópályáról és egy falnak ütközve kettétört egy utasszállító repülőgép az isztambuli Sabiha Gökcen nemzetközi légikikötőben - sokan megsérültek, halálos áldozatok nincsenek. 38-ra emelkedett a Törökország keleti részén bekövetkezett két lavina halálos áldozatainak száma - közölték a hatóságok. Több száz ember kényszerült ideiglenesen elhagyni az otthonát Új-Zéland déli részén a heves esőzések okozta árvizek miatt. Két újabb embercsempészettel gyanúsított férfit tartóztattak le, akik a hétvégén összesen 17 illegális bevándorlót szállítottak Ausztria felé - közölte a Tolna Megyei Főügyészség. Elfogtak egy szerb embercsempészt és több illegális bevándorlót az M1-es autópályán Bábolnánál - közölte a Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság. Négy diák ellen indított eljárást a Nagykátai Rendőrkapitányság, mert részt vettek az egyik középiskola tanárának megfenyegetésében. A viharos szél sok munkát ad a tűzoltóknak - közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Nemzeti Népegészségügyi Központ: január 27. és február 2. között harmincezren, az előző hetinél 72 százalékkal több beteg fordult orvoshoz influenzaszerű tünetekkel. Saját közönsége előtt vághat neki a címvédésnek Michelisz Norbert, a túraautó-világkupa tavalyi győztese, miután a sorozat szervezői bejelentették, hogy az idén nem rendeznek versenyt Marokkóban, és az idény április végén a Hungaroringen rajtol. A Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség etikai és fegyelmi bizottsága egy évre eltiltotta az olimpiai bajnok rövidpályás gyorskorcsolyázót, Burján Csabát. A Forma-3-ban folytatja pályafutását David Schumacher, a korábbi Forma-1-es versenyző Ralf fia és a legendás hétszeres világbajnok Michael unokaöccse.