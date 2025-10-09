Látó János internetes prédikátor az, aki létrehozta „Zsolt bácsi" karakterét + videó
Megosztás itt:
2025. október 09., csütörtök 12:08
| HírTV
A mai Kormányinfó után Borbély Beáta, a Nézőpont Intézet elemzője és Hoppál Hunor, a Mandiner szerkesztője elemezte a Vitályos Eszter kormányszóvivőtől és Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető minisztertől adott tájékoztatást.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
A Tisza párt elnökét riporterünk kérdezte a szavazásról, ahol egy voks miatt bukott el az olasz képviselő elleni indítvány. Deutsch Tamás fideszes EP-képviselő szégyennek és gyalázatosnak nevezte a döntést.