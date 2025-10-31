Láthatatlanok, mint a Jedi tanács – miért titkos Magyar Péter 106 embere? + videó
2025. október 31., péntek 22:30
A politika egy bizalmi játék, de a Tisza Párt most a "zsákbamacska" műfajában utazik. Magyar Péter 106 képviselővel váltaná le a kormányt, az apró bökkenő csak az, hogy senki sem tudja, kik ők. Annyira titkosak, hogy lassan már a Jedi tanács is megirigyelné őket. Ma este megpróbáljuk fellebbenteni a fátylat erről a rejtélyes fantom-frakcióról.
