Látássérültek tandemtúrája a Balaton körül

A kormány segíti a szociális területen dolgozókat és a szociális intézmények, köztük az egyházi fenntartásúak működését - közölte Fülöp Attila, az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) szociális ügyekért felelős államtitkára. Az államalapítás ünnepe, augusztus 20-a alkalmából állami kitüntetéseket adott át Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere és Rétvári Bence, az Emmi parlamenti államtitkára a Pesti Vigadóban. Rétvári Bence: a nemzet fennmaradásához kimagasló egyéni teljesítmények szükségesek. Magyarország és a magyar nemzet nagy teljesítményeknek köszönheti létrejöttét és fennmaradását - mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter, Gulyás Gergely, a budapesti Várkert Bazárban, az államalapítás ünnepén. A Szent Jobb körmenetet gyalázta közösségi oldalán Homonnay Gergely, a Demokratikus Koalíció egyik aktivistája. Törvénnyel kell megakadályozni, hogy az önkormányzati vezetők a kerület által birtokolt bérlakásokban lakjanak - mondta Karácsony Gergely ellenzéki főpolgármester-jelölt. Az önkormányzati választáson a választópolgár nem jelentkezhet át tetszőleges magyarországi településre, csak arra, ahol a választás kitűzése előtt 30 nappal már tartózkodási helyet létesített. Baranyi Krisztina nyerte a ferencvárosi előválasztást. A Mi Hazánk Mozgalom Szabadi Istvánt, a párt Bács-Kiskun megyei vezetőjét indítja Kiskunhalason polgármesterjelöltként az önkormányzati választásokon - jelentette be az ellenzéki párt elnöke, Toroczkai László. Már átlépte a 30 ezer főt az államilag finanszírozott diákmunkaprogramban résztvevők száma. A hatalmas érdeklődésre való tekintettel a Pénzügyminisztérium 400 millió forinttal kiegészítette a program keretösszegét – írja a Magyar Nemzet. A kormány határozott célja a kutatás-fejlesztés és innováció rendszerének megerősítése, hogy az eddigieknél nagyobb mértékben és hatékonyabban járuljon hozzá az ország fejlődéséhez - közölte a Szent István Egyetem. Évente egymilliárd forintos bevételt hoz a Magyar Országos Horgász Szövetségnek, hogy az idei évtől az állami horgászjegyek és fogási naplók díjai teljes egészében a szövetséget illetik - mondta Nagy István agrárminiszter. Erős keresletre számítanak a magyar almatermelők, mivel az idei termés a 600-650 ezer tonnát kitevő többéves átlagmennyiségtől várhatóan gyengébb, mintegy 450-500 ezer tonna lehet majd - közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. Élő mohával kezelne gyógyíthatatlan idegrendszeri betegségeket az a kutatócsoport, amely az Alzheimer-kór, valamint egyéb memóriazavarok és neuro-pszichiátriai betegségek molekuláris mechanizmusait vizsgálja magyar részvétellel. Belső vizsgálatot indítottak az Ukrán Biztonsági Szolgálatnál annak kiderítésére, hogyan szökhetett meg a kijevi repülőtéren egy kiterjedt izraeli kábítószeres hálózat feje, éppen amikor kiadták volna a zsidó államnak. Orvosi ellátás miatt további négy migráns hagyhatta el a Proactiva Open Arms spanyol NGO hajót, amely jelenleg az olasz Lampedusa szigeténél tartózkodik. Az Európai Bizottság arra szólítja fel az európai uniós tagországokat, hogy mutassanak szolidaritást a Proactiva Open Arms spanyol civil szervezet hajóján rekedtekkel és a sorsuk rendezésén fáradozó tagállamokkal. Több mint 250 migráns érkezett Görögországba a török partokról. Újabb állami szervezésű missziót sürget a tengeri migráció ellenőrzésére Angela Merkel német kancellár. Több ukrán és kínai tengerészt raboltak el kalózok Kamerun partjainál. Németország 50 millió euró (15,5 milliárd forint) támogatást nyújt a Kongói Demokratikus Köztársaságnak az ebolajárvány és a szegénység elleni küzdelemre az ország érintett tartományaiban - jelentette be Gerd Müller német fejlesztési miniszter. Nyoma veszett a kijevi repülőtéren az egyik kiterjedt izraeli kábítószeres hálózat fejének, éppen Izraelnek történő kiadatása előtt - értesült a Jediót Ahronót című újság. Humanitárius okokból mégis engedélyezték Rachida Tlaib, a tegnap elutasított egyik muszlim amerikai demokrata kongresszusi képviselőnő beutazását Izraelbe - jelentette a Jediót Ahronót című újság. Több mint 12 ezer lőfegyvert adtak le az új-zélandiak a christchurchi merénylet után. Legalább öten meghaltak, és több mint húszan megsebesültek a délnyugat-pakisztáni Kvetta egyik mecsetében elkövetett robbantásos merényletben. Könnygázzal és gumibotokkal oszlatta fel a zimbabwei rendőrség Hararéban az ellenzéki Demokratikus Változásért párt tüntetését, amelyet a bíróság korábban betiltott. Kalifornia és három másik amerikai tagállam beperelte az amerikai kormányt egyik, a bevándorlást szigorító rendelkezése miatt. Donald Trump amerikai elnök többször felvetette Grönland megvásárlását Dániától - állította a The Wall Street Journal. A levegőből ledobott szondákkal öt éven át mérik a grönlandi jég olvadását az amerikai űrkutatási hivatal (NASA) kutatói. Összesen 514 bevándorló vesztette életét Amerikában idén, ami 33 százalékos emelkedés a tavalyi évhez képest. Áprilisi tréfának nevezte Grönland amerikai megvásárlásának szándékát Lars Lokke Rasmussen korábbi dán kormányfő, aki a The Wall Street Journal és a CNN hírtelevízió értesülésére reagált. Több száz éves edényekre bukkantak régészek Mongóliában, háromban tejfölt, egyben szűrt vajat találtak; akár 700-800 évesek is lehetnek. Oroszországban 22 ezer hektáron 49 erdőtüzet számoltak fel az elmúlt nap leforgása alatt – közölte a légi oltásért felelős szolgálat, az Avialeszoohrana. Egy év nyolc hónapra börtönbe megy egy 2006-os tüntető – írja a PestiSrácok.hu. Eközben a Gyurcsány Ferenc őszödi beszédének kiszivárgását követő utcai demonstrációk ellen brutálisan fellépő rendőrparancsnokok legfeljebb pénzbüntetésben részesültek. Egy hónapra elrendelték annak a férfinak a letartóztatását, aki a gyanú szerint múlt vasárnap megölte édesanyját Mohácson - közölte a Pécsi Törvényszék. Letarolt egy budapesti benzinkutat egy autós az M3-as autópálya bevezető szakaszán. Híradónk úgy értesült, hogy a sofőr elaludt vezetés közben. Az elmúlt 24 óra alatt négy autós, egy motoros és egy biciklis halt meg közlekedési balesetben Magyarországon – írja a police.hu. A rendőrség azt kéri, hogy a hosszú hétvégén, amikor megnő a forgalom az utakon, mindenki tartsa be az előírt sebességet, valamint az út- és látási viszonyoknak megfelelően közlekedjen. Nem jogerősen felfüggesztett szabadságvesztésre ítélte a Budapesti XVIII. és XIX. Kerületi Bíróság azt a két iraki állampolgárt, aki két-két gyereket csempészett Magyarországra. Szeptember 2-ától újra a teljes vonalon jár a 4-es és a 6-os villamos, a közvetlenül előtte lévő szombat-vasárnap azonban a teljes szakaszon pótlóbuszok közlekednek - tájékoztatott a BKK. Százharminc nemzet több mint 1000 versenyzőjének részvételével augusztus 20-án kezdődik a Duna Arénában a 7. junior úszó-világbajnokság. Hosszú Katinka és Jakabos Zsuzsanna is nyert egy-egy döntőt a az úszók világkupa-sorozatának szingapúri állomásán. Műtét vár Kalmár Zsoltra, a Dunaszerdahely magyar válogatott labdarúgójára, aki így kénytelen kihagyni a Szlovákia elleni Európa-bajnoki selejtezőt.