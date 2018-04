László Róbert: A Fidesznek csak minimális tartaléka lehet

– Számos szakértő, illetve több ellenzéki erő is úgy számol, hogy magas - 70 százalék fölötti - részvétel mellett legyőzhető lenne a Fidesz-KDNP. Ön hogyan vélekedik erről a kérdésről? Valóban elég ennyi a kormányváltáshoz?

– Mindig csodáltam azokat, akik egyetlen megadott adat alapján eredményt tudnak hirdetni, én nem vagyok ilyen bátor. Igen, vélhetően a rekordrészvétel azt jelentené, hogy sok olyan szavazó megmozdul, aki leváltaná a kormányt, de eddig egyik ellenzéki párt mellett sem kötelezte el magát. 2002-ben, az első fordulóban, nagyjából ez történt, és azóta sem volt 70 százalékos részvétel soha. Ne feledjük, hogy a két forduló között viszont Orbán még ennél is feljebb tudta tornászni a részvételt, és kis híján fordított. Most egyetlen fordulónk van, és mindenki igyekszik mozgósítani. Ezzel együtt is megalapozottnak tűnik, hogy minél magasabb a részvétel, az annál rosszabb a Fidesznek, de bűvös határértéket nem lehet előre kiszámolni.

– Hódmezővásárhelyen sokak szerint látható volt, hogy a Fidesz tábora évek óta stagnál, a polgármester-választásra sem tudtak több embert mozgósítani, mint mondjuk az előző szavazásokra. (Lázár János egyébként ki is jelentette, hogy nincs baj, mert ő is ugyanannyi szavazatot kapott anno, mint most Hegedűs Zoltán - csak ő ugye akkor nyert is.) Ön szerint van még tartalék a Fideszben?

– Történetesen a Fidesz 16 százalékkal több szavazót mozdított meg Hódmezővásárhelyen, mint 3,5 évvel korábban az általános önkormányzati választáson. Ez óriási teljesítménynek bizonyulhatott volna egy átlagos időközi választáson, ha az ellenzék nem háromszor annyi választót tudott volna mobilizálni. A Fidesz régóta a meglévő táborának egyben tartására és annak mozgósítására épít, tartaléka legfeljebb minimális lehet.

– Mik befolyásolhatják az emberek részvételi hajlandóságát? Lehet hatása például az elmúlt hetekben kirobbant korrupciós ügyeknek vagy az ellenzéki visszalépéseknek?

– Leginkább az számít, érzik-e azt, hogy le tudják váltani a kormányt. Ebben sokat segít, ha helyben van esélyes, jól felépített ellenzéki jelölt, és ahol nem egyértelmű, hogy ki a legesélyesebb, ott a visszalépés is döntő iránymutatás lehet. A korrupció lassú méregként hat, és látszik, hogy már elérte a választók egy jelentős részének ingerküszöbét. Áttörést viszont csak akkor hozhat, ha a miniszterelnököt is elérik a szálak.

– Ön szerint miért fontos elmenni szavazni?

– Ha valami kiderült az elmúlt hét választáson, az az, hogy minden szavazat számít(hat). Volt, hogy két szavazat döntötte el egy választókerület sorsát (Szerencs, 2002), volt, hogy egyetlen mandátumon múlott a kétharmad (2014), volt, hogy 2429 szavazaton múlott, hogy egy párt bejutott a parlamentbe (MDF, 2006), és még sorolhatnánk. Másrészt pedig ez a demokratikus részvétel minimuma. Egyféleképp biztosan nem lehet semmiféle eredményt elérni: távolmaradással.